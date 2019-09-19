«Газпром» заявил о плане Б в ситуации с транзитом газа через Украину

План Б в ситуации с транзитом газа через Украину заключается в продлении действующего контракта на короткий промежуток времени, заявил в эфире «Россия 24» глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Один из самых важных вопросов, который сегодня обсуждался, — это вопрос правовой. По какому праву может быть заключён новый контракт на транзит», — сказал он.

Как отметил Миллер, существуют риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора, независимого регулятора.

«И мы сегодня говорили о том, что в этом случае рассматривается план Б — продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени», — пояснил он.

19 сентября в Брюсселе прошли переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и ЕК.

Глава Минэнерго России Александр Новак назвал их очень конструктивными.

По итогам встречи министр рассказал о позиции России по контракту на транзит газа через Украину.

Как отметил Новак, Россия на переговорах предложила продлить соглашение на транзит газа на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования ЕС.