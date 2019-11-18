«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» по транзиту газа

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В «Нафтогазе» получили предложение «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа, оно будет внимательно изучено, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» по транзиту газа
  • РИА Новости

«Наконец получили по факсу предложение от «Газпрома», о котором пишут все СМИ… Внимательно его изучим и представим конструктивный ответ в ближайшее время», — написал он в Facebook.

Как отметил Витренко, Украина «будет надёжным партнёром для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами».

Ранее в «Газпроме» заявили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении на год существующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

В соответствующем предложении говорилось, что обязательным условием продолжения транзита является взаимный отказ от претензий сторон в судах

В Государственной думе прокомментировали RT предложение «Газпрома»

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