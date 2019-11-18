«Газпром» назвал условия продолжения транзита газа через Украину

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В официальном предложении «Газпрома» по вопросу транзита газа, направленном «Нафтогазу», говорится, что обязательным условием продолжения транзита является взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах.
«Газпром» назвал условия продолжения транзита газа через Украину
  • РИА Новости

«Необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Также в «Газпроме» заявили о необходимости отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на компанию штрафа за якобы «нарушение экономической конкуренции», а также отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Ранее сообщалось, что «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

В начале ноября исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал переговоры по заключению нового газового контракта. По его словам, наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между компаниями контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа.

Как сообщалось, украинский «Нафтогаз» планирует взыскать $3 млрд с российского «Газпрома» до конца 2020 года.

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе нулевого варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».

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