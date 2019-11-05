Новак прокомментировал иск «Нафтогаза» против «Газпрома»
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- РИА Новости
«Эти действия явно не направлены на улучшение взаимоотношений и выстраивание их между партнёрами. Это какие-то абсурдные иски, которые не создают хорошей основы для того, чтобы договариваться на долгосрочную перспективу», — приводит РИА Новости слова Новака.
Он отметил, что «нужно вернуться к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
2 ноября исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания направила в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к «Газпрому» на сумму $12 млрд.