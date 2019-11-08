«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал переговоры по заключению нового газового контракта.

«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, новый контракт заключается не с «Нафтогазом», а с обособленным от него оператором газотранспортной системы, что является следствием разделения компании и соответствует предложению российской стороны «начать отношения по транзиту с чистого листа».

Тем не менее он отметил, что «начало с чистого листа бумаги не означает, что старые листы бумаги исчезают», добавив, что старые иски должны рассматриваться судами.

Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» планирует взыскать $3 млрд с российского «Газпрома» до конца 2020 года.

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».