«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
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«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», — написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, новый контракт заключается не с «Нафтогазом», а с обособленным от него оператором газотранспортной системы, что является следствием разделения компании и соответствует предложению российской стороны «начать отношения по транзиту с чистого листа».
Тем не менее он отметил, что «начало с чистого листа бумаги не означает, что старые листы бумаги исчезают», добавив, что старые иски должны рассматриваться судами.
Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» планирует взыскать $3 млрд с российского «Газпрома» до конца 2020 года.
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».