В Госдуме оценили предложение «Газпрома» по транзиту газа
- РИА Новости
Парламентарий положительно оценил такое предложение со стороны российской компании.
«Мне кажется, что со стороны «Газпрома» это шаг навстречу, попытка начать с чистого листа наши отношения, которые, безусловно, последние годы были очень сложными… Мне кажется, что это жест доброй воли, который говорит о том, что «Газпром» настроен на нормальные, рабочие отношения с компанией «Нафтогаз», — пояснил депутат.
Ананских также отметил, что если говорить о прямом контракте с «Газпромом» на поставки газа на Украину, то этот вариант, безусловно, дешевле, и, по его мнению, «разум должен победить».
Ранее «Газпром» назвал условия продолжения транзита газа через Украину.