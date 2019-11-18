В Госдуме оценили предложение «Газпрома» по транзиту газа

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT официальное предложение «Газпрома» по вопросу транзита газа, направленное «Нафтогазу».
В Госдуме оценили предложение «Газпрома» по транзиту газа
  • РИА Новости

Парламентарий положительно оценил такое предложение со стороны российской компании. 

«Мне кажется, что со стороны «Газпрома» это шаг навстречу, попытка начать с чистого листа наши отношения, которые, безусловно, последние годы были очень сложными… Мне кажется, что это жест доброй воли, который говорит о том, что «Газпром» настроен на нормальные, рабочие отношения с компанией «Нафтогаз», — пояснил депутат.

Ананских также отметил, что если говорить о прямом контракте с «Газпромом» на поставки газа на Украину, то этот вариант, безусловно, дешевле, и, по его мнению, «разум должен победить».

Ранее «Газпром» назвал условия продолжения транзита газа через Украину.

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