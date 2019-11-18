В Госдуме оценили предложение «Газпрома» по транзиту газа

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT официальное предложение «Газпрома» по вопросу транзита газа, направленное «Нафтогазу».

Парламентарий положительно оценил такое предложение со стороны российской компании.

«Мне кажется, что со стороны «Газпрома» это шаг навстречу, попытка начать с чистого листа наши отношения, которые, безусловно, последние годы были очень сложными… Мне кажется, что это жест доброй воли, который говорит о том, что «Газпром» настроен на нормальные, рабочие отношения с компанией «Нафтогаз», — пояснил депутат.

Ананских также отметил, что если говорить о прямом контракте с «Газпромом» на поставки газа на Украину, то этот вариант, безусловно, дешевле, и, по его мнению, «разум должен победить».

Ранее «Газпром» назвал условия продолжения транзита газа через Украину.