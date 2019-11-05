Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о сумме претензий к «Газпрому»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал RT сумму претензий «Нафтогаза» к «Газпрому», которая была оценена главой украинской компании Андреем Коболевым в $22 млрд.

«В реальности существует подтверждённый Стокгольмским арбитражем иск на $2,6 млрд — причём «Газпром» её (сумму. — RT) оспаривает, это ещё не окончательное решение. «Газпром» доказывает, что процедура рассмотрения двух дел была нарушена»,— пояснил Юшков.

Эксперт также отметил, что штрафа в $7 млрд, упомянутого Коболевым, по сути, не существует.

«Антимонопольный орган сказал о том, что «Газпром» является монополистом в сфере транзита газа через Украину. Это иск никем не признанный, его де-факто не существует. Потому что монопольное положение транзитёра занимает «Укртрансгаз». Она (компания. — RT) занимается транспортировкой газа, а «Газпром» обращается к ней как клиент», — добавил он.

Юшков пояснил, что если говорить о сумме в $12 млрд, то даже сами руководители «Нафтогаза» «теряются в версиях» происхождения этой задолженности.

Специалист предположил, что такое поведение представителей «Нафтогаза» связано с желанием объяснить украинцам, почему они не хотят идти на мировое соглашение с Россией.

Ранее Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.