«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд по стокгольмскому решению и отказаться от иска ещё на $12 млрд. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины. — RT) предлагается отказаться от штрафа около $7 млрд. Итого — $22 млрд — «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?» — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Ранее в «Нафтогазе» заявили о возможном снижении суммы исковых требований к «Газпрому» до менее чем $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

Также «Нафтогаз» потребовал пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом».

Сообщалось, что компания требует $11,8 млрд, а также проценты в виде компенсации.

Подробности — в материале RT.

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