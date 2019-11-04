«Нафтогаз» требует пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что в направленных в Стокгольмский арбитраж исковых требованиях компании к «Газпрому» содержится пункт о пересмотре транзитного тарифа.

«Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и самое главное, мы требуем пересмотреть транзитный тариф», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, украинская сторона будет требовать пересмотра транзитного тарифа с 13 марта 2018 года, когда компания направила запрос об изменении тарифа с экономическим обоснованием и расчётами в «Газпром», по 1 января 2020 года, когда истечёт действующий контракт.

Как отметил Витренко, «Нафтогаз» требует $11,8 млрд, а также проценты в виде компенсации.

«Именно такую сумму мы и требуем в качестве компенсации», — указал он.

Ранее Витренко уже сообщал, что компания направила в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к «Газпрому» на сумму $12 млрд.