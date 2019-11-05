«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
  • Reuters

«Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе сейчас нужно определять расходы на обесценивание), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня (даже меньше $2 млрд)», — сообщил Витренко на своей странице в Facebook.

Ранее «Нафтогаз» потребовал пересмотреть транзитный тариф с «Газпромом». Как заявлял Витренко, компания требует $11,8 млрд, а также проценты в виде компенсации.

2 ноября в «Нафтогазе» заявили, что направили в Стокгольм встречный иск против «Газпрома» на сумму $12 млрд.

По словам Витренко, «Газпром» «напал» на «Нафтогаз», обратившись 18 апреля 2018 в Стокгольмский арбитраж.

Подробнее — в материале RT.

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