В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа
«Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки (газа. — RT) по украинской территории», — цитирует РИА Новости Оржеля.
Он пояснил, что страна готова, так как в настоящий момент «в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон».
В конце октября замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома в ходе брифинга заявил, что Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от того, продолжится ли транзит газа из России через украинскую территорию.