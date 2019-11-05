В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.

«Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки (газа. — RT) по украинской территории», — цитирует РИА Новости Оржеля.

Он пояснил, что страна готова, так как в настоящий момент «в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон».

В конце октября замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома в ходе брифинга заявил, что Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от того, продолжится ли транзит газа из России через украинскую территорию.