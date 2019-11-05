Гончарук заявил о готовности Украины к отопительному сезону

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к отопительному сезону.

«Я хочу заверить украинцев, что страна к отопительному сезону готова», — цитирует РИА Новости Гончарука.

Он заявил, что Украина имеет «достаточные резервы газа» в хранилищах и «достаточный резерв угля на складах, а в бюджете достаточно средств, чтобы защитить любую малообеспеченную семью от высоких тарифов».

В конце октября замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома в ходе брифинга заявил, что Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от того, продолжится ли транзит газа из России через украинскую территорию.