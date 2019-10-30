В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к отопительному сезону

Короткая ссылка
Замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома в ходе брифинга заявил, что Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от того, продолжится ли транзит газа из России через украинскую территорию.
В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к отопительному сезону
  • РИА Новости

«Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от погодных условий, от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа», — приводит его слова «Громадське».

Как отмечает Перелома, в компании неоднократно моделировали функционирование украинской газотранспортной системы в разных погодных условиях и в случае прекращения транзита газа из России в Европу с 1 января 2020 года.

В августе на Украине прошли учения по прекращению транзита газа из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить