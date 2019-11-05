«Подменяют понятия»: на Украине заявили о готовности к приостановке транзита газа из России

Украина готова к возможному прекращению транзита российского газа, сообщил глава Минэнерго страны Алексей Оржель. При этом он подчеркнул, что подписание нового соглашения с «Газпромом» остаётся в приоритете. В свою очередь, украинский премьер-министр Алексей Гончарук указал на «рекордное количество» голубого топлива, которое закачано в подземные хранилища газа Украины для успешного прохождения отопительного сезона. Вместе с тем он призвал власти стран ЕС разъяснять своим гражданам якобы «негативные последствия» реализации «Северного потока — 2». Как отмечают в Москве, украинская ГТС может стать неработоспособной при отсутствии транзита газа из России.

Украина готова к возможной приостановке транзита газа из России в Европу. Об этом в эфире телеканала ICTV заявили премьер-министр Алексей Гончарук и глава министерства энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

«Я хочу заверить украинцев, что страна к отопительному сезону готова», — сказал глава украинского правительства.

По его словам, Украина имеет «достаточные резервы газа и угля», а бюджет страны располагает достаточными средствами для субсидирования «любой малообеспеченной семьи».

В свою очередь, Алексей Оржель подтвердил слова премьера цифрами. Он сообщил, что в украинских хранилищах находится 21,7 млрд кубометров газа, что является «рекордным количеством».

Как отметил в интервью RT замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, украинская ГТС была построена в «страшные и ужасные» для современной Украины советские времена как часть единой системы газоснабжения и поставок газа. По его словам, чтобы газотранспортная система страны работала эффективно, то необходимо, чтобы через неё не прекращалась транспортировка голубого топлива.

«Если по простому, то давление в трубах, которое создаётся благодаря потоку газа, идущему с восточной до западной границы Украины, позволяет обеспечивать необходимые давления для поставок газа потребителям внутри самой Украины. Если транзит останавливается, то компании-оператору, какой бы она ни была, без потока российского газа, поддерживающего необходимое давление, нужно будет обеспечивать его самостоятельно, то есть выкачав из собственных хранилищ», — заметил эксперт.

По его словам, проблема заключается в том, что многое будет зависеть от того, насколько холодной выдастся предстоящая зима.

«Сейчас Украина для балансирования своего суточного потребления использует газ, поставляемый из ЕС. Но по факту, физических поставок с западной границы куда-нибудь под Киев, например, нет. В случае прекращения транзита в ЕС возникнет кризисная ситуация. В случае кризиса никто не будет поставлять излишки на Украину. Потому что, во-первых, излишков не будет, а во-вторых, Украине придётся осуществлять физический реверс, для чего у неё нет технических возможностей. И вопрос дефицита станет куда острее», — пояснил Фролов.

Стоит отметить, что Оржель констатировал важность подписания нового договора на транспортировку голубого топлива в соответствии с европейским законодательством. Правда, он говорит о доходах с транзита и исключении мнимого «шантажа» со стороны России.

РИА Новости

«Для Украины является приоритетом получение средств за транспортировку. Мы работаем очень активно с нашими европейскими партнёрами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с «Газпромом», — добавил глава Минэнерго Украины.

Напомним, что 28 октября в Брюсселе состоялся четвёртый раунд трёхсторонних консультаций (Россия — Европейский союз — Украина) о продолжении транзита газа через украинскую ГТС после 31 декабря 2019 года. По его итогам министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва и Киев настроены на то, чтобы транзит российского газа через украинскую территорию продолжился после 2020 года. К тому же украинская сторона не исключила возобновления прямых закупок топлива у «Газпрома».

Однако затем исполнительный директор компании НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о новом иске к «Газпрому», который направлен в Стокгольмский арбитраж. Киев требует пересмотра транзитного тарифа, компенсации в размере $11,8 млрд за отказ российской госкорпорации сделать это в марте 2018 года и ещё $448 млн за другие нарушения, а также добивается предоставления декларации о поставках газа в Донбасс, так как украинская сторона не признаёт факт их осуществления.

Между тем ранее президент России Владимир Путин призывал обе стороны переговоров избавиться от взаимных претензий для достижения договорённости по газу. Как позднее добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, именно Киев должен быть заинтересован в продолжении транзита, поскольку украинская ГТС «просто развалится», если транспортировка прекратится, тогда как Москва имеет альтернативные маршруты поставки голубого топлива европейским потребителям, но речь об отказе от транзита через Украину не идёт.

«И, кроме того, как можно вообще говорить о чём-то и стремиться к каким-то договорённостям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Противодействие «Северному потоку — 2»

Вместе с тем в очередной раз на Украине призвали к борьбе с трансмагистральным газопроводом «Северный поток — 2». Соответствующее обращение к министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу сделал украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, важно, чтобы страны Евросоюза «объясняли своим гражданам негативные последствия для энергетической безопасности Европы» от реализации проекта Nord Stream 2 AG.

«В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился с необходимостью скоординировать действия для противодействия строительству», — говорится в заявлении украинского кабмина.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил удивление тем фактом, что не входящая в Евросоюз страна даёт советы её членам относительно энергетики, подчеркнув, что для экономики и граждан стран ЕС получение российского газа «является крайне важным».

«Говорить про энергетическую безопасность можно, но нужно понимать, в чём она заключается. Мне кажется, проблема наших соседей в том, что они подменяют понятия. Энергетическая безопасность и их меркантильные интересы никак не пересекаются — это совершенно разные вещи. Для энергетической безопасности Европы трубопроводы «Северный поток — 2» и «Северный поток — 1» лучше всего, потому что их никто не сможет перекрыть», — заявил Ананских.

Напомним, что 30 октября власти Дании выдали разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Таким образом строительство объекта должно быть завершено согласно графику, в конце 2019 года.

Проект компании Nord Stream 2 AG представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые укладываются в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Суммарная протяжённость обеих ниток магистрали около 2400 км. Согласно данным от 1 октября, уложено 2042 км газопровода, то есть строительство завершено на 83%.