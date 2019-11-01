«Риски для экономики»: как в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита газа

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему к 2021 году может сократиться в три раза. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины. В НБУ подчёркивают, что такое резкое падение объёмов прокачки топлива напрямую связано со строительством Россией «обходных газопроводов». В результате, как признаёт регулятор, Киев потеряет значительную часть валютных поступлений. Эксперты отмечают, что ситуация для Украины может усугубиться ещё больше из-за отсутствия соглашения с РФ о дальнейшем транзите, ведь текущий контракт прекращает своё действие 1 января 2020 года.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует резкое снижение объёмов транзита голубого топлива по газотранспортной системе (ГТС) страны. Согласно базовому сценарию регулятора, он упадёт с 90 млрд куб. м до 50 млрд куб. м в 2020-м. С 2021 года прокачка газа и вовсе не превысит 30 млрд куб. м, считают в НБУ.

«Прямые потери экономики по сравнению с объёмами транзита на уровне 2019 года составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году», — говорится в сообщении Нацбанка.

В НБУ отметили, что ежегодно республика зарабатывает на газовом транзите около $3 млрд. Сокращение объёма прокачки может привести не только к «прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения потребностей Украины в газе».

Снижение доходов от транзита по ГТС НБУ объясняет тем, что Россия «активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы». По суммарной мощности новая инфраструктура, которая достраивается в интересах «Газпрома» и его европейских партнёров, будет способна «полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие годы», указывает регулятор.

«Придётся набирать долги»

Напомним, 30 октября энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» через континентальный шельф страны. Строительные работы должны стартовать в ближайшее время. Они позволят окончательно завершить проект. Суммарная мощность двух ниток «Северного потока — 2» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал решение Дании ожидаемым. На своей странице в Facebook он написал, что на сегодняшний день сдержать реализацию проекта газопровода могут только санкции против компаний-участников. «Северный поток — 2» Коболев назвал «геополитическим оружием» Москвы.

В сложившейся ситуации, как считает руководитель «Нафтогаза», Украине необходимо продолжать реформы газового рынка, а также завершить интеграцию в правовую систему страны европейского энергетического законодательства. По его мнению, данные меры позволят «защитить» украинских потребителей и партнёров в ЕС.

Как заявил в разговоре с RT директор украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) Руслан Бортник, за «красивыми фразами» Коболева, скрывается стремление Киева повысить цены на голубое топливо. В краткосрочной перспективе они будут расти для промышленности. Уже в ноябре украинские предприятия станут платить за природный газ на 18,4—19,6% больше, чем в октябре.

«Рост цен на газ ослабляет конкурентные преимущества украинской промышленности. Кроме того, он провоцирует скачок тарифов на ЖКХ. Чтобы Зеленский смог выполнить обещание (не повышать их. — RT), правительству придётся увеличить объём субсидий. Как это сделать? Видимо, за счёт сокращения расходов на другие социальные нужды», — пояснил Бортник.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью RT и вовсе назвал цену на газ для населения «объектом политических спекуляций». Он подчеркнул, что Киев способен обеспечить граждан страны достаточным объёмом голубого топлива, добываемого в недрах Украины.

«Это чисто политический вопрос, какую цену установить на газ для населения. Если Зеленский не уступит давлению олигархов, то она останется прежней. Если он поведёт себя иначе, то естественно, цены увеличатся. Правда, в таком случае рейтинг Зеленского рухнет до уровня позднего Порошенко», — рассуждает Жарихин.

Прокладка труб газопровода «Северный поток — 2»

Reuters

© Stine Jacobsen

Эксперты констатируют, что первым негативным следствием сокращения транзита российского газа через ГТС станет падение государственных доходов Украины. В 2020 году объём поступлений в казну, как ожидает правительство, составит 1,0795 трлн гривен (около $43,6 млрд). Причём почти половина денег налогоплательщиков уйдёт на погашение долгов (438 млрд гривен, $17,7 млрд).

«Если Киев не добьётся радикального повышения тарифа на транзит, а это маловероятно, то она лишится до 5% своего дохода или приблизительно $2 млрд. Сумма весьма значительная в масштабах Украины, и где её взять, никто не знает. Скорее всего, вновь придётся набирать долги», — считает Бортник.

«Пытается шантажировать Россию»

Ещё одна проблема, которую пока не может решить Киев, — отсутствие договорённостей с Москвой о транзите газа в Европу. Действующее соглашение истекает 1 января 2020 года, и на текущий момент стороны не пришли к компромиссу.

«В конце 2019 года заканчивается действие десятилетнего соглашения между Украиной и РФ о транзите газа. Переговоры о новом контракте продолжаются, и определённости ни по срокам, ни по объёмам транзита пока нет», — говорится в сообщении НБУ по итогам трёхсторонних консультаций, состоявшихся 28 октября.

В настоящее время между Украиной и Россией действует соглашение по транзиту, заключённое в январе 2009 года между премьер-министрами двух государств Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. Помимо прочего, документ обязывал Киев закупать не менее 33 млрд куб. м газа в год, но с 2014-го Украина не выполняет это условие.

В ноябре 2015 года Киев полностью прекратил приобретать голубое топливо у «Газпрома». С этого момента Украина стала импортёром «европейского» газа, который поставляется из Словакии, Венгрии и Польши.

Владимир Жарихин напомнил, что «европейский» газ поступает на Украину по реверсной схеме: по сути, это всё то же российское топливо, который приобрели восточноевропейские страны-члены ЕС.

«Киев покупает газ у Европы с наценкой, дешевле он может быть лишь в определённые периоды. Естественно, что ни о какой выгоде и «газовой» независимости говорить не приходится. В интересах Киева заключить с Москвой новый контракт на транзит и возобновить прямую покупку газа», — сказал Жарихин.

Москва настаивает на продлении действующего соглашения в части транзита в Европу (срок пролонгации представители РФ не озвучивают).

Хранилища газа вблизи Львова

© Valentyn Ogirenko/Reuters

В свою очередь, Киев рассматривает различные сценарии прокачки голубого топлива, оставляя за скобками возможность заключения долгосрочного контракта. В частности, власти Украины предлагают учредить «независимого» оператора ГТС, работающего согласно европейскому газовому законодательству.

Кроме того, Киев продолжает добиваться от РФ выплаты $2,56 млрд по результатам Стокгольмского арбитража. 29 октября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в Facebook о подготовке нового иска к «Газпрому».

«Украина пытается шантажировать Россию. Киев пользуется тем, что прокачка российского газа по датскому участку будет невозможна ещё несколько месяцев. Поэтому сейчас «Нафтогаз» стремится выторговать максимально возможные объёмы прокачки. Однако на этом тактика руководства Украины заканчивается. Что делать дальше с дряхлеющей ГТС, в Киеве не знают», — пояснил Жарихин.

Руслан Бортник считает, что в решении газового вопроса «киевские власти загнали себя в глухой угол». По его словам, отказ от прямых закупок российского топлива и общей нормализации отношений с РФ лишает Украину фундамента для социально-экономического развития. «Главным архитектором» приближающегося кризиса он назвал Коболева, который сохранил пост главы «Нафтогаза» после победы на выборах Владимира Зеленского.

«Действия украинских властей по газовому вопросу — это преступление против экономики и собственного народа. Коболев, на мой взгляд, сдаёт интересы страны «западным партнёрам». Без долгосрочного контракта и нормальных отношений с Москвой Украина не сможет обеспечить эксплуатацию ГТС на приемлемых условиях и спасти национальную промышленность, которая является главным потребителем российского газа», — резюмировал Бортник.