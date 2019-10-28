«Вовсе не демократический процесс»: зачем Венецианская комиссия направила инспекцию на Украину

Делегация Венецианской комиссии прибыла на Украину: эксперты намерены выяснить, каким образом проходит внедрение положений вступившего в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Украина в 2017 году уже оказывалась в поле зрения комиссии Совета Европы, которая призвала Киев пересмотреть часть положений закона «Об образовании». В комиссии тогда пришли к выводу, что закон может ущемлять права национальных меньшинств, и рекомендовали внести в него поправки, чтобы избежать возможной дискриминации русскоязычного населения. Тем не менее власти Украины так и не отменили эти сомнительные нормы. По мнению экспертов, ситуация не улучшилась, и Венецианская комиссия зафиксирует это в новых рекомендациях. Однако Киев вряд ли станет им следовать, считают политологи.

Делегация Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии) прибыла на Украину для того, чтобы изучить порядок внедрения в стране закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как сообщается на сайте украинского МИД, делегацию принял заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Ранее анонс визита был опубликован на сайте комиссии.

«Делегация Венецианской комиссии посетит Киев в рамках подготовки предварительного заключения по имплементации закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — говорится на сайте организации.

Эксперты комиссии намерены пообщаться как с представителями власти и парламентских партий, так и с представителями гражданского общества. Подготовленный по итогам поездки проект заключения будет включён в повестку пленарного заседания в декабре. Причём заключение по языковому закону было ранее запрошено главой мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Роджером Гейлом.

Глава мониторингового комитета ПАСЕ Роджер Гейл

Reuters

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Напомним, Европейская комиссия за демократию через право была создана при Совете Европы в 1990 году, её второе название — Венецианская комиссия, по месту проведения сессий. Комиссия является консультативным органом, её основное направление работы — анализ нормативных актов стран-участниц, затрагивающих вопросы конституционного права, демократии, а также прав меньшинств. Заключения комиссии широко используются ПАСЕ как отражение «европейских стандартов» в области демократии.

Дискриминация по языковому принципу

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», внедрение которого намерена сейчас рассмотреть комиссия, был принят Радой 25 апреля 2019 года. В середине мая документ подписал Пётр Порошенко — политик сделал это уже на излёте своего президентского срока на Украине.

Согласно положениям документа, который вступил в силу 16 июля 2019 года, государственный язык должен использоваться во всех сферах общественной жизни. Так, им обязаны пользоваться все служащие госорганов, а любую документацию необходимо переводить на украинский.

Венецианская комиссия ПАСЕ

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Нововведения затрагивают деятельность армии и правоохранительных органов, сотрудники которых должны отныне общаться с населением по-украински. Аналогичные правила устанавливаются и для других сфер — здравоохранения, культуры и т. д. Кроме того, государственный язык становится обязательным для всех дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений.

Единственной уступкой властей стало допущение параллельного обучения на языках национальных меньшинств в отдельных группах детских садов и классах начальной школы. Изменились также квоты для СМИ: отныне не менее 90% телепередач должны выпускаться на украинском языке.

Эта инициатива Киева вызвала настороженную реакцию в Европе. Ещё в апреле 2019 года в Еврокомиссии заявили, что перед вступлением в силу новый языковой закон должен пройти проверку Венецианской комиссии. Об этом заявила журналистам представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

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«Мы неоднократно подчёркивали, что власти Украины должны внести этот документ для рассмотрения Венецианской комиссии Совета Европы перед его вступлением в силу», — подчеркнула Косьянчич, выступая на брифинге в Брюсселе 26 апреля.

О необходимости проверить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции Украины ранее заявлял и Владимир Зеленский. По его словам, тот факт, что документ рассматривался во время предвыборной кампании, превратил акт в «заложника политической риторики». Кроме того, Зеленский отмечал, что инициатива была принята без достаточной дискуссии с обществом.

«После моего вступления на пост президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — говорил Зеленский перед инаугурацией.

Впрочем, после вступления в должность политик не вспомнил о своём обещании, хотя и признал, что языковой вопрос раскалывает украинское общество.

Выступая на пресс-конференции в начале октября, Зеленский заявил, что языковой вопрос не следует поднимать, поскольку именно с него «начался Донбасс».

Проблемы по линии НАТО

Как отмечают украинские эксперты, языковые нормы, вступившие в силу на Украине, противоречат Европейской хартии региональных языков, которую Киев ратифицировал ещё в начале 2000-х годов. Страны — участницы хартии обязались гарантировать национальным меньшинствам право обучаться на родных языках.

В октябре 2017 года ПАСЕ приняла проект резолюции, осуждающий украинский закон «Об образовании». В парламентской ассамблее рекомендовали тогда украинским властям пересмотреть этот вопрос, взяв в качестве образца гибкую модель двуязычного образования и исключив дискриминацию нацменьшинств по языковому принципу.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто

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Спустя два месяца, в декабре 2017 года, своё заключение по поводу украинской языковой реформы представила и Венецианская комиссия. Авторы документа призвали Киев внести изменения в закон «Об образовании», чтобы избежать возможной дискриминации русскоязычного населения. Однако Киев отказался следовать этим рекомендациям.

Атаки на русский язык со стороны украинских националистов, пришедших к власти в 2014 году после госпереворота, стали одной из причин конфликта между новым руководством и русскоязычными регионами. Именно отмена закона об основах государственной языковой политики стала одним из первых решений новой Рады. Раньше документ наделял языки национальных меньшинств статусом региональных языков, отмена этой нормы вызвала протесты.

Правда, ни исполнявший обязанности главы государства Александр Турчинов, ни президент Украины Порошенко так и не подписали решение об отмене, однако в 2018 году нормативный акт был признан Конституционным судом противоречащим основному закону и утратил силу. Кроме того, все эти годы украинские власти планомерно урезали права русского языка, а также других языков нацменьшинств.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон «Об образовании», согласно которому все учебные учреждения должны перейти до 2020 года к преподаванию на украинском языке. Нововведения затронули не только русскоязычное население, но и, к примеру, этнических венгров, живущих на Украине. Это возмутило Будапешт, который раскритиковал языковую политику Киева.

При этом венгерское руководство не стало ограничиваться словесными заявлениями — на протяжении двух лет после вступления закона в силу Будапешт блокирует заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров и глав государств. Как заявил летом 2019 года глава венгерского МИД Петер Сийярто, Венгрия пойдет на уступки Киеву только в случае пересмотра закона «Об образовании».

Ущемление прав национальных меньшинств властями Украины вызвало возмущение не только Венгрии, но и Румынии, которая также входит в НАТО и ЕС. В 2017 году румынский президент Клаус Йоханнис даже отменил запланированный визит на Украину из-за принятия Киевом скандального языкового закона.

Репутация на нуле

По мнению экспертов, Киев не пойдёт на требуемые Будапештом уступки, несмотря на то что Венгрия и Румыния (таким правом обладают все члены альянса) могут заблокировать в будущем теоретическое вступление Украины в НАТО, о желании добиться которого не раз заявляли украинские политики. Однако сегодня внутренние факторы играют для украинского руководства большую роль, чем затруднения на внешнеполитическом контуре, уверены аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский

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Как отметил в беседе с RT эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, Зеленский до сих пор не направил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на проверку на соответствие конституционным нормам из-за неустойчивости своих политических позиций.

«Зеленский раздавал массу обещаний, которые не собирался выполнять. Сейчас можно сказать, что он довольно слабый президент, который не может решиться на конфликт с радикальными националистическими кругами», — пояснил Безпалько.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в беседе с RT, что, скорее всего, делегация Венецианской комиссии сделает неутешительные выводы о положении национальных меньшинств на Украине.

«Нужно отметить, что сегодня для многих в Европе становится понятно, что происходящее на Украине — вовсе не демократический процесс, напротив», — пояснил эксперт в беседе с RT.

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Однако новые рекомендации Венецианской комиссии вряд ли смогут поколебать курс Украины, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Киев публично принимает к сведению заключения комиссии, но на практике гнёт свою линию, — сказал он в разговоре с RT. — К сожалению, в этот раз произойдёт то же самое. Ничего странного в этом нет, поскольку Евросоюз на протяжении последних лет сам закрывал глаза и на ситуацию с правами меньшинств на Украине, и на позицию по этому вопросу Венецианской комиссии. Думаю, что так произойдёт и сейчас, хотя комиссия и является европейским органом».

Впрочем, украинской элите безразлично, какого мнения о ней придерживаются европейские партнёры, считает Богдан Безпалько.

«Выводы и советы Венецианской комиссии могли бы возыметь действие в том случае, если бы её деятельность была напрямую связана с предоставлением экономической помощи Украине. Но пока о конкретных шагах в адрес Киева на общеевропейском уровне не идёт. Да, имидж Украины критика со стороны комиссии не улучшит, но Киев уже не беспокоится по таким вопросам. Сегодня Украина и так имеет крайне негативную репутацию, а престиж страны упал «ниже плинтуса», — подытожил эксперт.