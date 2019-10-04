«Это нарушает права человека»: русскоязычные школы на Украине в 2020-м должны перейти на украинский

С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине должны будут перейти на украинский, заявила министр образования страны Анна Новосад. Это же коснётся и образовательных учреждений с европейскими языками в качестве основных, однако они на новые правила перейдут лишь в 2023 году. При этом школьники всё-таки получат возможность учить родной язык — в случае с русским для этого будет отдельный предмет и факультативы. В Совфеде отметили, что такая политика нарушает не только Конституцию Украины, но и права человека в целом.

На Украине намерены перевести школы нацменьшинств, в первую очередь русскоязычные, на обучение на украинском языке, рассказала министр образования республики Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».

«Русскоязычные школы ещё есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, — с сентября 2023 года. Собственно, и тех и тех мы к этому переходу должны подготовить», — сказала Новосад.

При этом, по словам украинского министра, в таких образовательных учреждениях всё равно останется возможность изучать родные языки. Так, применительно к русскоязычным учреждениям будет предусмотрен отдельный предмет и факультативы.

Подобное решение нарушает права человека и противоречит европейским ценностям, о приверженности которым заявляют на Украине, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Это нарушает не только права меньшинств, но и права человека, является действиями, неприемлемыми с какой-либо точки зрения для страны, которая позиционирует себя как часть Европы. Это нарушение не просто прав человека, а принципа равенства, который закреплён во всех украинских законах», — сказал он RT.

Так, для вступления в Евросоюз, стремление к которому уже закреплено в украинской Конституции, необходимо соответствовать Копенгагенским критериям, а они предписывают соблюдать права этнических меньшинств.

О том, что эти права нарушаются, в конце июля заявлял верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер. В частности, он указал на положения украинского закона о языке, вступившего в силу незадолго до этого. Согласно этому акту, например, носители языков Евросоюза имеют больше прав на их использование, чем носители других языков.

«Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным меньшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации», — подчеркнул он.

Митинг украинских националистов

Reuters

© Gleb Garanich

Закон о языке

Напомним, закон о языке на Украине вступил в силу в середине июля, однако некоторые его положения будут внедряться вплоть до 1 января 2030 года. В соответствии с этим актом остальные языки, кроме украинского, устраняются не только из судебной и политической сфер, но также из образовательной и культурной жизни населения. Таким образом, единственные области, где их можно использовать, это частное общение и религиозные обряды.

Так, даже в сфере обслуживания все сотрудники должны использовать только украинский — это положение вступит в силу в 2021 году. Общенациональные телеканалы и радиостанции должны будут соблюдать квоты на украинский язык в 90%, а местные — в 80% материалов. Печатные СМИ смогут выпускать тексты на других языках только в том случае, если одновременно был выпущен тираж на украинском.

Каждый гражданин Украины, согласно документу, должен владеть единственным государственным языком. А применять его на своей службе обязаны все сотрудники госучреждений, включая врачей и коммунальщиков, а также адвокаты и нотариусы.

При этом языки стран Евросоюза находятся в привилегированном положении — их разрешено преподавать в школах в рамках отдельного предмета. Остальные языки, в частности русский, такого права не имеют.

Этот закон был принят Верховной радой ещё во время президентства Петра Порошенко, а подписан им в последние дни нахождения на посту — на тот момент, в середине мая, он уже проиграл выборы и вскоре должен был передать полномочия главы государства Владимиру Зеленскому.

Новый президент обещал проанализировать этот закон и принять по нему решение. Он утверждал, что права нацменьшинств на Украине должны быть защищены. По итогам досрочных выборов в Раду Зеленский смог сформировать лояльный ему парламент и кабинет министров, однако до сих пор новые власти не приступили к анализу закона о языке.

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В интервью на телеканале «1+1», посвящённом первым ста дням президентства, Зеленскому задали вопрос, будет ли пересмотрен этот закон. На это глава государства ответил, что это «очень сложный вопрос», который ударит и по нему, и по парламенту «очень сильно». В то же время он заявил, что нужен отдельный закон по защите прав нацменьшинств.

«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств и там всё должно быть прописано — их язык, вера», — говорил Зеленский.

Киев не переходит к решению вопроса, связанного с языками, потому что видит в русском для себя угрозу, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак. В то же время он отметил, что это видение властей абсолютно безосновательно.

«Действительно удивляет, почему Владимир Зеленский не вернулся к этому вопросу. Непонятно, в чём власть видит такую угрозу от русского языка на Украине. Они видят, чего хотят люди, за что они голосовали. Но всё равно продолжается то, что творил Порошенко со своей бандой. Видимо, никаких идей об изменении не было изначально», — констатировал он в беседе с RT.

Владимир Зеленский во время инаугурации

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Мы не против украинского языка»

На дискриминационный характер закона о языке неоднократно указывала и Россия, в том числе и на международных площадках. Так, постоянное представительство РФ при Совете Европы призвало страны организации отреагировать на этот документ. А российский постпред при ООН Василий Небензя обратился к Совбезу, чтобы тот дал оценку этому нормативно-правовому акту.

«Мы ведём речь не против украинского языка, а о защите русского, искоренять который киевская власть принялась драконовскими средствами», — подчеркнул он 16 июля.

По его словам, русский язык предпочтительный или родной для большинства населения страны. Он сослался на исследование американского института Gallup, проведённое в 2008 году, согласно которому 83% населения страны предпочли в повседневном общении русский язык.

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В Совфеде считают, что проводимая Киевом политика приведёт к насильственному сокращению численности русскоязычного населения.

«Подобное решение нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи Конституции страны, европейскую хартию о языках национальных меньшинств... Больше половины граждан Украины использовали русский язык в быту. Сегодняшняя политика приведёт к тому, что число говорящих на русском языке уменьшится. Но это нанесёт дополнительный урон Украине как государству», — сказал RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так, согласно данным компании TNS, которая провела социологическое исследование и в июне опубликовала его результаты, в качестве повседневного языка в республике русский используется несколько чаще, чем украинский.

Однако родным русский уже считают только 35% населения Украины, а изучение его в школе поддерживает лишь 31%. Для сравнения: он лишь немного популярнее немецкого (24%) и в три раза уступает английскому (95%).