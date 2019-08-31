Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».

«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, и там всё должно быть прописано — их язык, вера», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что считает некорректным использование на территории Украины только одного языка.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

В ОБСЕ раскритиковали языковую политику на Украине из-за дискриминации национальных меньшинств.

Политолог Александр Асафов, комментируя в беседе с Nation News закон о государственном языке, выразил мнение, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».