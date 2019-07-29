В ОБСЕ прокомментировали языковую политику на Украине

Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

«Одна из сегодняшних проблем — реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации», — цитирует Заньера газета «Известия».

Он подчеркнул, что в принятом на Украине законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» ничего не говорится о защите языков нацменьшинств.

«Все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жёстко — не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Ламберто Заньером соблюдение прав русскоязычных граждан Украины.