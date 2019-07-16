Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.

По её словам, в ООН приветствуют заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что будет проведён тщательный анализ закона о государственном языке в стране.

«Надеемся, что это сформирует возможности для дальнейших мер по обеспечению прав меньшинств», — приводит её слова ТАСС.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя призвал дать беспристрастную оценку закону о государственном языке на Украине.

«Все мы должны дать беспристрастную оценку новоявленному украинскому закону», — заявил он в ходе заседания СБ ООН.

Ранее на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.