Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан

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Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.
Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан
  • Reuters

По её словам, в ООН приветствуют заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что будет проведён тщательный анализ закона о государственном языке в стране.

«Надеемся, что это сформирует возможности для дальнейших мер по обеспечению прав меньшинств», — приводит её слова ТАСС.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя призвал дать беспристрастную оценку закону о государственном языке на Украине.

«Все мы должны дать беспристрастную оценку новоявленному украинскому закону», — заявил он в ходе заседания СБ ООН.

Ранее на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

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