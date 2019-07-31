Лидер «Слуги народа» прокомментировал закон об украинском языке

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает некорректным использование на территории Украины только одного языка.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно», — заявил Разумков.

Политик также сообщил, что во время исполнения депутатских обязанностей он будет использовать украинский язык, потому что это требование закона.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Ранее в ОБСЕ раскритиковали языковую политику на Украине из-за дискриминации национальных меньшинств.

Политолог Александр Асафов, комментируя в беседе с Nation News закон о государственном языке, выразил мнение, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».