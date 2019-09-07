«Запрос на защиту русского»: станет ли Киев смягчать языковую политику

В Верховную раду внесли законопроект, который позволяет более широко использовать языки нацменьшинств, в том числе русский. Документ подготовила группа внефракционных депутатов. Среди прочего предлагается отменить языковые квоты в СМИ и позволить народным избранникам выступать в Раде не только на украинском. Впрочем, аналитики сомневаются, что инициатива получит поддержку в парламенте страны. Эксперты считают, что вместо этих поправок будет принят закон о защите прав нацменьшинств, который ранее анонсировал украинский лидер Владимир Зеленский. По мнению специалистов, этот документ не изменит коренным образом языковую ситуацию на Украине.

Группа внефракционных членов Верховной рады внесла на рассмотрение законопроект, который значительно смягчает ограничения на использование русского языка на Украине. Авторами документа стали депутаты Вадим Новинский, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера и Виктория Гриб, сообщается на сайте Рады.

В частности, авторы законопроекта предлагают разрешить депутатам выступать на заседаниях комитетов и комиссий парламента на языках национальных меньшинств, в число которых входит русский. Перевод речи народных избранников на государственный язык будет осуществлять аппарат Рады.

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Документ отменяет существующие на Украине квоты на употребление украинского языка. Для общенациональных телеканалов они составляют 75%, для местных — 60%. Согласно действующим законам, в перспективе на украинский язык должны перейти все печатные издания и электронные СМИ.

Кроме того, законопроект провозглашает право всех СМИ на свободный выбор языка общения с аудиторией.

«Объёмы общегосударственного, регионального и местного вещания на государственном языке, языках меньшинств и других языках определяются самими вещателями... Каждому гарантируется право потреблять информационную продукцию средств массовой информации на любом языке», — говорится в документе.

Законопроект также предоставляет гражданам «неотъемлемое право» на получение среднего и профессионального образования на родных для них языках. Как полагают депутаты, изучение государственного языка должно происходить в «объёме, достаточном для интеграции в украинское общество».

Не найдёт поддержки

Как полагают опрошенные RT эксперты, поправки, подготовленные внефракционными членами Верховной рады, отменяют основные положения документов в сфере языковой политики, которые были одобрены в период президентства Петра Порошенко. В 2017 году он подписал закон «Об образовании», а в 2019-м, незадолго до окончания своего президентского срока, — закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (его также называют законом о госязыке).

Данные документы фактически предполагает тотальную украинизацию всех сфер общества, за исключением бытового и семейного общения. Например, закон о госязыке запрещает употреблять языки национальных меньшинств в системе общепита, при коммуникации с сотрудниками банка и медиками.

За соблюдением норм будет следить языковой омбудсмен. 4 сентября конкурс на эту должность выиграл бывший депутат от Народного фронта Тарас Креминь, соавтор законов о языковых ограничениях. На прошедших в июле парламентских выборах политик баллотировался от «Украинской стратегии» экс-премьера Владимира Гройсмана, но эта партия не преодолела пятипроцентный барьер.

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В комментарии RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что принятие закона о госязыке стало одним из последних «русофобских аккордов» правления Порошенко. По его словам, документ вызвал ожесточённые споры как в Раде, так и в украинском обществе.

«Закон о госязыке направлен на практически полное вытеснение русского языка из публичного пространства Украины. Он не учитывает ни культурных, ни этнических особенностей страны. Видимо, чтобы не вызвать социальный взрыв, многие пункты будут вводиться поэтапно. Но это обстоятельство никак не отменяет людоедскую суть закона», — пояснил Денисов.

В беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что у значительной части украинского общества существует запрос на послабления в сфере языковой политики, которая в последние годы постепенно ужесточалась. Эксперт напомнил, что победу Владимиру Зеленскому на президентских выборах обеспечили в том числе голоса жителей русскоязычных регионов Украины.

«Украинское общество не является монолитным и единомыслящим. Запрос на защиту русского языка есть, но перспектив у законопроекта Новинского нет, учитывая состав Верховной рады», — сказал Ищенко.

Схожей точки зрения придерживается и директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В комментарии RT он заявил, что инициативу внефракционных депутатов будет «достаточно сложно реализовать в парламенте».

Заседание Верховной рады нового созыва

© Пресс-служба президента Украины

«Законопроект Новинского гипотетически может поддержать «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука. Возможно, он найдёт отклик у части депутатов «Слуги народа». На мой взгляд, за эти поправки могут проголосовать до 100 народных избранников. Естественно, этого недостаточно», — констатировал Бортник.

По словам эксперта, любые действия, связанные с возвращением Украины в «нормальное языковое состояние», могут вызвать острую реакцию националистических группировок. Бортник не исключает вероятности массовых беспорядков в центре Киева. Менее радикальные силы, как считает политолог, обвинят президента «в предательстве и прислуживании интересам России».

Тем временем источник RT в партии «Голос» отметил, что подавляющее большинство граждан не поддерживают политику насильственной украинизации, которую проводил Порошенко. По его мнению, у нынешних властей есть все необходимые рычаги, чтобы обуздать радикалов.

«Совладать с уличными националистами в состоянии Арсен Аваков. Его оставили на должности главы МВД именно с этим условием. Он должен контролировать радикальные группировки. Более того, часть из них он курирует лично», — подчеркнул собеседник.

«Как во времена Порошенко»

На сегодняшний день в офисе украинского президента нет ясности по поводу судьбы закона о госязыке. В конце апреля Зеленский заявил, что подписанный Порошенко документ «стал заложником» политической риторики и был принят «без достаточного обсуждения с обществом».

Глава государства пообещал провести «тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». Однако команда Зеленского и подконтрольная ему партия «Слуга народа» пока не высказались по поводу того, сохранится ли в стране курс на тотальную украинизацию.

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Источник RT в правящей партии заявил, что президенту не нравится закон о госязыке — Зеленский считает его дискриминационным, «нарушающим права национальных меньшинств».

В свою очередь, Бортник отмечает, что, несмотря на личное отношение к закону о госязыке, глава государства не пойдёт на его отмену. Вместо этого в скором времени Рада может принять специальный закон о защите прав национальных меньшинств. О необходимости разработки этого документа Зеленский сообщил в конце августа в интервью телеканалу «1+1».

«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно всё быть выписано: их язык, их вера — и достаточно. Армия у нас одна — украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права», — сказал глава государства.

Бортник рассчитывает, что в законе, который анонсировал президент Украины, будут прописаны некоторые послабления в языковой политике страны. В то же время аналитик сомневается, что документ обеспечит полноценную защиту русскоязычных граждан от притеснений властей.

Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной раде

© Пресс-служба президента Украины

«Сам Зеленский — русскоговорящий, в его окружении, включая спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, тоже почти все русскоговорящие. Но это не мешает тому же Разумкову выключать микрофон депутатам, выступающим на русском языке, как это делал другой спикер во времена Порошенко», — отметил Бортник.

Между тем Денис Денисов подчеркнул, что закон о национальных меньшинствах непременно будет встроен в действующую идейно-политическую систему Украины, которая априори исключает поддержку русского языка и русской культуры.