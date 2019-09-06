«Задайте людям вопросы»: глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксёнов пригласил Владимира Зеленского посетить полуостров. По его словам, всем украинским политикам следует признать, что Крым является частью России по воле народа и «никто это изменить не может». Как отмечают эксперты, вероятность приезда Зеленского мала, потому что этого не допустят украинские радикалы и политические силы. При этом в Киеве осознают, что Крым — часть России, но используют эту тему для манипулирования общественным сознанием, подчеркнули в Госсовете республики.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует посетить Крым, чтобы услышать от жителей полуострова мнение по поводу «возвращения» в состав Украины. Об этом заявил глава российского региона Сергей Аксёнов. Он также отметил, что готов лично провести экскурсию по полуострову для высокопоставленных политиков Украины.

«Пародия такая, комедия. Ну и что, приехали на «Чонгар»? У них квартира тут своя в Ялте, мы говорим — приезжайте, посмотрите, что происходит, задайте людям вопросы, хотят ли они назад на Украину. Услышите ответ — и примите то, что вам люди говорят, сделайте так, как хотят крымчане. Вот и всё», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

Напомним, в июле Зеленский совершил визит на пункт въезда-выезда «Чонгар» в Херсонской области.

По мнению Аксёнова, всем украинским политикам следует осознать, что Крым стал российским по воле народа и «никто это изменить не сможет». Вместе с тем глава республики посоветовал Зеленскому выйти из образа персонажа телесериала «Слуга народа».

«Сегодня у Зеленского ещё есть рейтинг ожидания, надежд. Но год пройдёт сейчас быстро, и если конкретных результатов не будет (а их можно получить, только если будет взаимодействие, дружба с Российской Федерацией, то я уверен, что и народ Украины оценку даст», — констатировал Аксёнов.

С момента вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что Киев вернёт Крым под свой контроль. По его словам, он занимает в этом вопросе «жёсткую» позицию. Кроме того, «возвращение полуострова» является одной из главных задач Верховной рады нового созыва.

Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчёркивали, что вопрос статуса полуострова «закрыт окончательно».

Риторика украинских властей в отношении Крыма не изменилась с приходом Владимира Зеленского, заметил депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара. По его словам, действующий президент Украины продолжает «петь песни Петра Порошенко», хотя имелись надежды на понимание ситуации.

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«Конечно же, мы неоднократно приглашали украинских политиков в Крым. И Сергей Аксёнов абсолютно прав — в том смысле, что если бы Зеленский приехал в Крым, то по возвращении он бы просто не смог озвучить никакой другой позиции, кроме как той, что Крым — часть России. Хотя на самом деле, по моему глубокому убеждению, и Зеленский, и очень многие представители украинской политической элиты это понимают. Но для них это очень удобная тема, которая позволяет манипулировать общественным сознанием как в мире, так и в собственной стране», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Сложно представить, что Владимир Зеленский может согласиться на поездку в Крым, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Между тем, по его словам, такой опыт стал бы интересным и полезным для президента Украины.

«Конечно, этого не допустят радикально настроенные силы на Украине. Да и среди определённых политических сил на Украине это тоже вызовет сопротивление. Хотя, конечно, Зеленскому было бы полезно поехать и посмотреть, как всё происходит на самом деле, услышать мнение крымчан по поводу того, что происходило в 2014 году и как они чувствуют себя сейчас, и что происходит между Украиной и Россией, по мнению жителей Крыма», — пояснил собеседник RT.

Иск Украины против России в ЕСПЧ

В среду, 11 сентября, в Европейском суде по правам человека по делу «Украина против России» пройдут слушания относительно заявлений Киева о якобы имеющих место на полуострове нарушениях прав человека. Изначально они должны были состояться ещё в феврале.

По словам министра юстиции России Александра Коновалова, для участия в процессе «сформирована серьёзная команда адвокатов».

«Наша позиция в том, что РФ действовала в соответствии с международным законодательством, не нарушала никаких норм международного права, не нарушала ничьих интересов. Наша позиция сформирована, мы её отстаиваем», — приводит его слова РИА Новости.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

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Начиная с 2014 года Киев подал против Москвы множество исков в ЕСПЧ, некоторые из них касаются событий в Донбассе и ситуации с воссоединением Крыма с Россией. Цель заявлений — взыскать с российской стороны компенсацию.

Кроме того, Украина направляла заявления относительно произошедшего в ноябре 2018 года инцидента в Керченском проливе. Однако обе жалобы Киева были отклонены трибуналом в связи с «неубедительностью доводов и представленных материалов».

По мнению украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, Киев не имеет права говорить о нарушениях на полуострове.

«Даже если говорить о крымских татарах, к которым они всё время апеллируют, говоря, что защищают права меньшинства, то у крымских татар сейчас намного больше прав и они получили именно то, что много лет требовали, находясь в составе Украины. Даже крымско-татарский язык на территории полуострова переведён в статус государственного. Так что если речь о правах крымчан, то не Украине об этом говорить», — пояснил эксперт.