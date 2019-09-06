Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.

Аксёнов отметил, что всем политикам Украины следует признать истину, что Крым является частью России, «это навсегда, есть воля народа, и никто этого изменить не сможет».

По его словам, чем быстрее украинские политики это поймут, тем легче будет Украине и Крыму, передаёт РИА Новости.

«Что касается Зеленского… у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите, хотят ли они назад на Украину, услышьте ответ и, соответственно, примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане», — заявил он, уточнив, что решение о приглашении Зеленского в Крым находится в компетенции МИД России.

В августе Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил, что одной из главных задач украинского парламента является «возвращение Крыма» Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.