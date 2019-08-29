В Крыму прокомментировали слова Зеленского о полуострове

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что одной из главных задач Верховной рады является «возвращение Крыма» Украине.

«Политики, которые объективно оценивают ситуацию, понимают, что нет никаких вариантов «возврата» Крыма в состав Украины. Это заведомо невыполнимая, нереальная и неправильная задача... Украинским властям пора двигаться дальше и исходить из того, что Крым является составной частью России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Цекова, Крым временно оказался в составе Украины из-за большой исторической несправедливости, и украинская сторона никогда не относилась к полуострову как к своей территории, и только после воссоединения с Россией в регионе начался «период всестороннего и всеобъемлющего возрождения».

Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил, что одной из главных задач украинского парламента является «возвращение Крыма» Украине.

В августе украинский лидер уже говорил о жёсткой позиции Киева по «возвращению» Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.