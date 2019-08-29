Зеленский назвал главные задачи Верховной рады нового созыва
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Видеотрансляцию его выступления в украинском парламенте вёл телеканал «112 Украина».
«Самой главной задачей являются укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма», — сказал Зеленский.
Кроме того, президент поставил задачу добиться «реальной энергетической независимости, энергоэффективности и решения проблем с тарифами».
Зеленский также оценил свои первые 100 дней президентства, сказав, что этот период можно назвать «тихой прогулкой» в сумерках с выключенными фарами на первой скорости.
Украинский лидер ранее заявил о жёсткой позиции Киева по «возвращению» Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.