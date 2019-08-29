Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов

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Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов
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«Проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава Верховной рады и закреплении пропорциональной избирательной системы», — сообщается на сайте Рады.

Кроме того, Зеленский внёс в Верховную раду кандидатуру замглавы своей администрации Руслана Рябошапки на пост генерального прокурора.

В июле президент Украины рассмотрел электронную петицию о сокращении количества депутатов Рады, которую подписали около 26 тыс. человек.

Тогда Зеленский пообещал, что комиссия по вопросам правовой реформы изучит возможность сокращения числа украинских парламентариев до 100.

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