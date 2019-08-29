Зеленский внёс в Раду кандидатуру на пост генпрокурора
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Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Уточняется, что соответствующий законопроект №1019 зарегистрирован 29 августа. Текст документа на сайте Верховной рады в настоящий момент отсутствует.
Ранее спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента был избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
В июле Зеленский назвал Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо Юрия Луценко.