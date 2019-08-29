Зеленский внёс в Раду кандидатуру на пост генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду кандидатуру заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапки на пост генерального прокурора.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Уточняется, что соответствующий законопроект №1019 зарегистрирован 29 августа. Текст документа на сайте Верховной рады в настоящий момент отсутствует.

Ранее спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента был избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

В июле Зеленский назвал Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо Юрия Луценко.