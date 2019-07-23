Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора
  • © president.gov.ua

«Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что Украине нужен новый генпрокурор.

Ранее в пресс-службе украинской Генпрокуратуры сообщили, что Луценко ушёл в официальный отпуск.

12 июля Зеленский направил в Верховную раду законопроект о люстрации высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года при бывшем президенте Петре Порошенко, в том числе генпрокурора.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил предложение о люстрации попыткой финансового перераспределения на Украине.

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