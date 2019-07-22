В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и его пресс-секретарь Лариса Сарган находятся в официальном отпуске. Об этом сообщила Сарган в своём Facebook.
В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко
  • Reuters

«Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце», — говорится в сообщении.

Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

«Друзья, информирую, что генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет (первый заместитель генпрокурора Дмитрий. — RT) Сторожук», — написал он в соцсети.

Ранее экс-министр обороны Украины и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко потребовал арестовать Луценко в связи с делом о «евромайдане».

12 июля украинский лидер Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о люстрации высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, в том числе генпрокурора.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» связал предложение о люстрации с попыткой финансового перераспределения на Украине.

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