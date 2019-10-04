Русскоязычные школы на Украине в 2020 году переведут на украинский язык

Короткая ссылка
Министр образования Украины Анна Новосад анонсировала переход русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Прямой».

«Русскоязычные школы ещё есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения», — сказала министр.

Вместе с этим она добавила, что школы языков меньшинств, которые относятся к языкам Европейского Союза, должны будут перейти на украинский с сентября 2023 года.

Отдельно она указала, что в данных образовательных учреждениях будет сохраняться возможность изучать родной язык.

Ранее Верховный комиссар ОБСЕ Ламберто Заньер в интервью «Известиям» заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

В середине июля заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совбеза ООН выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить