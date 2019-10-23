Лишить лицензии: почему на Украине продолжается атака на «неугодные» СМИ

Давление официального Киева на украинский телеканал NEWSONE может быть связано с тем, что он принадлежит оппозиционному политику Тарасу Козаку, считают эксперты. Накануне Окружной административный суд Киева начал производство по иску о лишении этого СМИ лицензии на вещание. С таким требованием ранее выступил Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания: канал обвиняют в «разжигании вражды» в обществе. Претензии к NEWSONE появились после того, как его руководство объявило о намерении провести телемост «Надо поговорить» совместно с коллегами из России. С аналогичными проблемами столкнулись и другие «неугодные» Киеву медиа.

22 октября Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии украинского телеканала NEWSONE. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Дело будет рассматриваться в упрощённом порядке без проведения судебного заседания и вызова сторон по уже имеющимся в распоряжении суда материалам. Производство начато по иску Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, телеканал привлёк внимание властей после того, как попытался провести совместно с российским телеканалом «Россия 1» телемост между РФ и Украиной под названием «Надо поговорить», трансляция была запланирована на 12 июля. Программы подобного формата появились во времена холодной войны — в 1986 году между Советским Союзом и Соединёнными Штатами состоялся первый телемост, посвящённый острым политическим темам. Его ведущими стали Владимир Познер и Фил Донахью.

Акция украинских радикалов против телеканалов NEWSONE и «112 Украина»

AFP

© Sergei Supinsky

Однако идея аналогичного моста между Россией и Украиной натолкнулась на ожесточённое сопротивление украинских радикалов.

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Так, экс-командир нацбата «Азов» Андрей Билецкий заявил тогда, что цель телемоста — «раскаяние и капитуляция перед силой РФ». Политик выдвинул тогда ультиматум властям Украины с требованием «дать адекватный ответ» на «информационный шабаш». К этим выпадам фактически присоединилась украинская Генпрокуратура, которая поспешила возбудить уголовное дело с формулировкой «покушение на совершение государственной измены» в связи с эфирными планами NEWSONE.

В результате его руководству пришлось отменить программу в связи с информационной кампанией против журналистов и угрозой нападения на здание, где располагается телеканал.

Одновременно Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала. Вскоре в совете заявили, что в ходе ревизии были якобы выявлены факты «разжигания вражды». Как заявил член нацсовета Сергей Костинский, проверяющие изучали не только анонс телемоста, но и другие передачи, в которых «украинцев называли фашистами». По итогам проверки нацсовет потребовал через суд аннулировать лицензию NEWSONE. В свою очередь, руководство телеканала обвинило совет в «многочисленных нарушениях закона», поскольку претензии со стороны госоргана не были подтверждены цитатами из телепрограмм с учётом контекста.

«Власти правда не нужна»

Атака киевских властей на украинский телеканал NEWSONE может быть связана с тем, что в конце прошлого года его владельцем стал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, считают эксперты.

«Достаточно посмотреть, кому принадлежат телеканалы, чтобы определить причину атаки со стороны властей. NEWSONE, «112» принадлежат номинальному собственнику, но все знают, что эти каналы проводят линию лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Таким «демократическим» способом нынешняя власть стремится заткнуть рот оппозиции на Украине», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Стоит напомнить, что к каналам «112 Украина» и ZIK, которые также принадлежат Тарасу Козаку, у представителей властных структур также возникли многочисленные вопросы. В сентябре Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины отобрал лицензии на вещание у пяти компаний холдинга «112 Украина», что парализовало вещание телеканала. Как заявил тогда Сергей Костинский, СМИ систематически нарушало условия лицензии и получало ранее предупреждения, а также не устранило «нарушения», выявленные во время проверок начиная с 2014 года. Основная претензия была довольно формальной — в решении регулятора говорилось о том, что пять телекомпаний, входящих в холдинг, получили лицензии на вещание почти на всей территории Украины, но вместо того чтобы работать как региональные каналы, транслировали эфир канала «112 Украина», который и так имеет лицензию на общенациональное спутниковое вещание.

В июле неизвестные обстреляли здание телеканала в Киеве из гранатомёта. Обошлось без жертв и пострадавших, было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Однако до сих пор следствию так и не удалось выйти ни на след исполнителей, ни на след заказчиков нападения.

Reuters

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Налёт был организован после того, как телеканал анонсировал показ документального фильма «Нерассказанная история Украины», продюсером которого стал американский режиссёр Оливер Стоун. В ленте представлена история развернувшихся на Украине в 2014 году событий, автор фильма пытается разобраться в первопричинах как «евромайдана», так и разгоревшегося следом конфликта в Донбассе.

Планы телеканала выпустить фильм в эфир вызвали ярость не только у неизвестных радикалов, но и у генпрокурора Украины — тогда этот пост занимал Юрий Луценко. Он пригрозил СМИ «ответственностью» за показ ленты. В свою очередь, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о начале проверки телеканала.

В итоге руководство «112 Украина» было вынуждено отменить показ. В заявлении, размещённом на сайте компании, подчёркивалось, что ни президент Владимир Зеленский, ни премьер-министр (тогда этот пост занимал Владимир Гройсман. — RT) не осудили «циничные действия ура-патриотов», обстрелявших телеканал.

«В последние годы украинцы неоднократно могли убедиться — власти правда не нужна», — говорилось в заявлении.

Ещё один телеканал Тараса Козака — ZIK — также не избежал претензий со стороны Киева.

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Кроме того, расследование начато и в отношении самого владельца каналов. По словам Козака, его уже допросили сразу по трём статьям — «Терроризм», «Финансирование терроризма», а также «Легализация средств, полученных преступным путём».

17 октября в Раде была сформирована временная комиссия для расследования в отношении всех трёх «оппозиционных» телеканалов. Решение поддержали 278 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В постановлении о создании комиссии говорится, что расследование проводится для «ограничения влияния Российской Федерации на информационное пространство» и «противодействия угрозам национальной безопасности».

Комиссия намерена проверить обстоятельства приобретения NEWSONE, «112 Украина» и ZIK, кроме того, каналы подозревают в проведении неких «информационных операций», способных подорвать обороноспособность Украины и деморализовать армию. Отчёт по итогам «расследования» комиссия должна представить через полгода.

По мнению экспертов, утверждения Киева о том, что перечисленные телеканалы влияют на умы украинцев, лишены оснований. В действительности эти СМИ сами следуют за настроениями своих зрителей, уверен Владимир Жарихин.

«Оппозиционные каналы в своей повестке просто учитывают потребности аудитории, которая составляет порядка 20% от общего числа избирателей в стране. Причём эта цифра может расти, поскольку многие из тех, кто голосовал за Зеленского, постепенно разочаровываются в нём. И президент это прекрасно понимает», — пояснил эксперт.

«Марионетка в руках бизнес-кланов»

Что же касается официальной позиции главы Украины, то формально Владимир Зеленский всячески дистанцируется от причастности к попыткам давления на СМИ. Отвечая в начале сентября на вопросы журналистов о судьбе NEWSONE, президент заявил, что «никогда не будет закрывать никакие каналы», поскольку у него даже нет для этого полномочий.

Впоследствии Зеленский пообещал «разобраться» в ситуации с иском Национального совета по вопросам телевидения к NEWSONE.

«Они (в нацсовете. — RT) сказали, что там что-то просрочено. Это всё, что я знаю», — заявил политик.

Как отметил Владимир Жарихин, хотя Зеленский во время своей предвыборной кампании всячески противопоставлял себя Петру Порошенко, да и сейчас продолжает позиционировать себя как демократичного политика, на практике он таковым не является.

Президент Украины Владимир Зеленский

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«Зеленский боится, что, если эти телеканалы будут рассказывать о том, как он уходит от выполнения своих обещаний, таких как урегулирование конфликта в Донбассе, его рейтинг начнёт падать ещё быстрей», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается политолог Анна Арямова. По её словам, власть в Киеве «очень боится критики», которая со временем будет только нарастать, поскольку предвыборная программа по большому счёту не реализуется.