Давление на СМИ: как лишили лицензии телеканал «112 Украина»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на вещание телеканалу «112 Украина». Представители регулятора заявили, что теперь канал сможет продолжать работу только в кабельных сетях, интернете и пакетах спутникового ТВ. Руководство телеканала назвало решение незаконным, и охарактеризовало его как грубейшую атаку на свободу слова. «112 Украина» — не первая телекомпания, которая подвергается преследованию после прихода к власти Владимира Зеленского. Эксперты считают, что новый президент продолжит политику Петра Порошенко по зачистке медийного поля и даже может его превзойти.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 26 сентября лишил пять компаний холдинга «112 Украина» лицензий на вещание, фактически запретив работу одноимённому телеканалу.

Как пишет портал «Громадське», зачитывая проект решения, член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что «112 Украина» систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. В продлении лицензии Нацсовет отказал в связи с тем, что телеканал не устранил нарушения с 2014 года.

В решении регулятора указывается, что лицензии на региональное цифровое вещание в стандарте DVB-Т2 не были продлены телекомпаниям «Лидер ТВ», «Партнёр ТВ», «Ариадна ТВ» и «Новый формат ТВ». В 2011 году эти компании получили лицензии на вещание почти на всей территории Украины за исключением Одесской области, а в 2013 году вошли в холдинг «112 Украина».

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Нацсовет, мотивируя своё решение, заявил, что эти компании должны были работать как региональные СМИ, а не осуществлять ретрансляцию канала «112 Украина», который уже имеет лицензию на общенациональное спутниковое вещание. При этом член Нацсовета Олег Черных добавил, что после принятого решения телеканал сможет продолжать вещание только в кабельных сетях, интернете и пакетах спутникового ТВ.

Телеканал «112 Украина» назвал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении его лицензии незаконным и заявил, что такие действия являются грубейшей атакой на свободу слова. Кроме того, в заявлении телеканала указано, что сам Нацсовет не является легитимным органом.

«Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 года закончились полномочия, что де-факто признала Верховная рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти», — говорится в сообщении канала, размещённом на его сайте.

Генеральный продюсер «112 Украина» Артём Марчевский, комментируя решение регулятора, заявил, что канал намерен оспаривать решение регулятора в суде и обратиться за поддержкой в «международные структуры».

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, свободы слова на территории Украины нет уже давно.

«Продолжается зачистка медийного поля. Телеканал «112 Украина» пострадал, потому что он допускал определенную степень критики в адрес власти, которая стремится сделать полностью подконтрольное медийное пространство», — пояснил политолог в разговоре с RT.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на решение Нацсовета и заявили, что свобода слова является «неотъемлемой частью демократического государства», поэтому они следят за развитием ситуации вокруг телеканала.

«В то же время все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии», — говорится в сообщении офиса президента в Telegram-канале. При этом в офисе Зеленского сообщили, что вскоре состав Нацсовета по телерадиовещанию будет обновлён.

По мнению собеседника RT, депутата Верховной рады из партии «Батькивщина», Зеленский идёт по стопам Порошенко.

«Зеленский уже понял, насколько опасными могут быть независимые СМИ. С каждым днём у журналистов всё больше неудобных вопросов к новому президенту страны, поэтому информационное поле, очевидно, будут зачищать. Через пару лет команда Порошенко может оказаться более либеральной, чем окружение Зеленского. Учитывая, что среди украинских СМИ нет взаимопомощи, то расправиться с оппозиционерами будет не так и сложно», — отметил депутат.

Источник RT в партии «Голос» считает, что команда Зеленского, позволяя Нацсовету выносить подобные решения, «тестирует» реакцию общества и западных партнёров.

«Западным партнёрам всегда можно сказать, что это пророссийская агитация, а не независимые телеканалы, сайты или журналы. Видимо, они решили перенять у предыдущей команды «успешный опыт» и рассчитывают, что это сработает», — говорит депутат.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского, политика администрации Зеленского в отношении оппозиционной прессы оказалась жёстче, чем политика предыдущей власти.

«Новая власть продолжает почти во всем политику Порошенко, поскольку чувствует себя значительно сильнее за счёт того, что сконцентрировала в своих руках основные властные институты и пока что имеет достаточно высокий рейтинг — соответственно, она может позволить себе гораздо больше, в том числе и нападение на СМИ», — сказал эксперт в беседе с RT.

Системное преследование

Телеканал «112 Украина» не в первый раз подвергается давлению как со стороны властей, так и радикальных элементов внутри страны. Так, ночью 13 июля в здание телеканала, расположенное на Дегтярёвской улице в Шевченковском районе Киева, неизвестные выстрелили из гранатомёта.

Здание телеканала «112 Украина» после обстрела из гранатомета 13 июля 2019 года

Reuters

© Gleb Garanich

В результате инцидента никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт», но никто из злоумышленников задержан не был.

Обстрел здания телеканала из гранатомёта произошёл после того, как «112 Украина» анонсировал показ фильма «Нерассказанная история Украины». Тогда же занимавший пост генерального прокурора Украины Юрий Луценко «пригрозил телеканалу ответственностью» за показ ленты, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о начале проверки телеканала.

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В фильме, продюсером которого стал известный американский кинематографист Оливер Стоун, в качестве спикеров выступали президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Они комментировали инцидент в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России и были задержаны.

Нападение на телеканал осудили в ОБСЕ и посольстве США, назвав ситуацию недопустимой и призвав расследовать инцидент.

Несмотря на то что расследование дела взяла на себя СБУ, за несколько месяцев, прошедших с нападения, какого-либо прогресса достигнуто не было. В начале сентября глава европейской дипломатии Федерика Могерини напомнила властям Украины, что Евросоюз ожидает от них расследования случившегося.

Старая «свобода» при новой власти

«112 Украина» — не единственный телеканал, преследуемый властями страны. В июле этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что против телеканала NEWSONE возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

По его словам, Служба безопасности и Генеральная прокуратура Украины получили данные, свидетельствующие о том, что «должностные лица кипрских офшорных компаний NEWSONE и одного из российских банков, который обслуживает гособоронзаказ», являются одними и теми же лицами. Это стало поводом для возбуждения дела против бенефициарных владельцев телеканала.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста между российским каналом "Россия 1" и украинским каналом NewsOne, 8 июля 2019 года

РИА Новости

5 сентября Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд, чтобы лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его. Тогда регулятор мотивировал своё решение тем, что в эфире телеканала якобы происходило «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти».

В ответ на действия совета телеканал обратился в суд с заявлением о незаконности выносимых решений из-за окончания полномочий некоторых членов Нацсовета. 26 сентября на сайте NEWSONE появилась информация о том, что Национальная полиция Украины возбудила по этому заявлению уголовное дело.

Стоит отметить, что после решения Нацсовета закрыть NEWSONE через суд Владимир Зеленский пообещал поддерживать свободу слова на Украине и «не закрывать телеканалы».

Однако источник RT в Нацсовете пояснил, что шансы NEWSONE потерять лицензию всё-таки весьма высоки.

«Официально Владимир Зеленский не имеет своих представителей в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Но его мнение сотрудники Нацсовета всё равно учитывают, как, кстати, и судьи. Но шансы, что лицензию потеряет и NEWSONE, довольно высоки — оппозиционное мнение на Украине не приветствуется», — рассказал собеседник канала.

Неменский считает, что список неугодных власти телеканалов не изменился со времени руководства страной Петром Порошенко: «112 Украина», NEWSONE, телеканалы «НАШ» и ZIK находятся в достаточно опасном положении.

В свою очередь, Богдан Безпалько продолжил список потенциальных целей, добавив в него телеканал «Громадське» и ряд интернет-изданий, например «Страна.ua» и «Вести», которые уже подвергались преследованию во время правления Петра Порошенко.

«Убеждён, что праворадикалы подскажут украинской власти, кто представляет «угрозу» для Украины и кого нужно преследовать. Думаю, Зеленский не собирается поддерживать свободу слова, а продолжит проводить политику Порошенко. Возможно, он даже превзойдёт предыдущего президента в области экономики, приватизации или передачи активов, а может быть, и в области борьбы со свободой слова», — заключил эксперт.