На Украине через суд намерены закрыть телеканал NEWSONE

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Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд, чтобы лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его.
На Украине через суд намерены закрыть телеканал NEWSONE
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Как сообщает сам телеканал, члены Нацсовета единогласно проголосовали за данный вердикт.

«Мы обсудили между собой все детали, учли многие вещи, которые нам показались важными. Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальная рада сделала всё, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, что утвердить данное решение», — сказала исполняющая обязанности руководителя регулятора Ольга Герасимюк.

Отмечается, что украинское ведомство пошло на такой шаг, так как в эфире телеканала якобы происходило «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти».

Ранее против NEWSONE было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

Кроме того, в июле Генпрокуратура Украины завела дело о покушении на госизмену в связи с планами провести телемост с Москвой.

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