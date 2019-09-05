На Украине через суд намерены закрыть телеканал NEWSONE
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Как сообщает сам телеканал, члены Нацсовета единогласно проголосовали за данный вердикт.
«Мы обсудили между собой все детали, учли многие вещи, которые нам показались важными. Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальная рада сделала всё, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, что утвердить данное решение», — сказала исполняющая обязанности руководителя регулятора Ольга Герасимюк.
Отмечается, что украинское ведомство пошло на такой шаг, так как в эфире телеканала якобы происходило «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти».
Ранее против NEWSONE было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.
Кроме того, в июле Генпрокуратура Украины завела дело о покушении на госизмену в связи с планами провести телемост с Москвой.