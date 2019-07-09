Против NEWSONE возбуждено дело по статье о финансировании терроризма

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что против телеканала NEWSONE возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.
Против NEWSONE возбуждено дело по статье о финансировании терроризма
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«По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NEWSONE и одного из российских банков, которые обеспечивают российский оборонный заказ, являются одними и теми же лицами. В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами канала NEWSONE провести телемост с Россией.

Мероприятие должно было состояться 12 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что анонсированный телемост является опасным предвыборным пиар-ходом ряда политиков.

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