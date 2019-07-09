«Украинская сторона пока не готова»: телеканал NEWSONE проверят из-за намерения провести телемост с Россией

Украинская сторона не готова к телевизионному мосту с Россией. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Москве сожалеют из-за отмены телемоста между телеканалами двух стран. Ранее украинский NEWSONE стал объектом внеплановой проверки со стороны Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, регулятор может лишить телеканал лицензии. Протесты против работы телеканала провели радикальные объединения. Как отмечают эксперты, с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация со свободой слова на Украине не изменилась — повестку по-прежнему определяют националистические структуры.

В Кремле выразили сожаление в связи с отменой проведения телевизионного моста между телеканалами «Россия 1» и NEWSONE. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предполагалось, что 12 июля состоится программа «Надо поговорить», в рамках которой жители России и Украины смогут напрямую обсудить волнующие их вопросы.

«В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому», — сказал Песков.

Он также не согласился с тем, что эта идея была преждевременной.

Ранее руководство украинского телеканала NEWSONE заявило, что вынуждено отказаться от проведения телемарафона с участием российских представителей из-за давления и угроз. В этой связи российский телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить ведущих «гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой» Елену Кирик и Василия Голованова.

«Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, — показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели эти пять лет, что мы не общаемся между собой», — заявил Малахов в своём видеообращении в Instagram.

Отметим, что на Украине против NEWSONE развернулась широкомасштабная кампания, в которой приняли участие как представители официальных органов власти, так и радикальные объединения.

Во вторник, 9 июля, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение назначить внеплановую проверку телеканала. При этом госорган намеревается лишить NEWSONE лицензии.

«Если мы докажем факт разжигания вражды в украинском обществе, это будет вторая санкция к телеканалу (первой был штраф. — RT), которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии», — заявил член регулятора Сергей Костинский.

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил руководство NEWSONE в связи с российским «Промсвязьбанком». Владелец телеканала Тарас Козак назвал это заявление «циничной ложью».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост «дешёвым, но опасным пиар-ходом перед выборами».

«Цель — вновь поделить нас с вами на два лагеря. Одному лагерю политики скажут «конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы», а во втором лагере политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы», — заявил Зеленский.

Ранее возле здания NEWSONE прошли две протестные акции. Одна из них была организована партией Святослава Вакарчука «Голос». Вторую провели националисты, которые забросали телецентр файерами и петардами, а также разрисовали стены и дороги надписями с оскорблениями в адрес России.

Руководство телеканала выступило с осуждением протестных демонстраций. Также в NEWSONE отметили, что Украина уже долгое время лидирует в мире по количеству случаев насилия в отношении сотрудников СМИ.

«На этом фоне вызывает удивление полное отсутствие реакции относительно таких действий радикалов как со стороны украинских правоохранительных органов, так и руководства Украины. Вместо поддержки усилий, направленных на поиск путей урегулирования конфликта на Донбассе, новоизбранный президент Украины фактически закрыл глаза на давление и запугивание канала NEWSONE и журналистов, прилагающих соответствующие усилия», — говорится в тексте заявления, подписанного членами международного редакционного совета телеканала.

«После выборов президента ситуация на Украине не изменилась»

Как отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, изначально было трудно поверить, что власти Украины допустят проведение телемоста, поскольку Владимир Зеленский «не управляет процессами» из-за того, что силовое и надзорное руководство по-прежнему являются ставленниками Петра Порошенко.

«Естественно, то что сегодня происходит как раз ложиться в канву общей ситуации на Украине. Там нет свободы слова», — указал Водолацкий в беседе с RT.

«Журналистов, которые пытаются говорить правду либо убивают, либо сажают, либо они, как сейчас происходит с каналом который хотел провести такую знаковую телевизионную встречу, находятся под репрессиями. Их жизням угрожают националисты, которых на Украине меньшинство, но они правят балом. Это печально, но ещё раз показывает, что после выборов президента ситуация на Украине не изменилась, она остаётся прежней», — добавил парламентарий.

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В свою очередь, политолог Иван Мезюхо указал, что совершенно не удивлён абсолютно необоснованной проверкой NEWSONE со стороны украинского регуляторного органа.

«Это прямое доказательство наличия цензуры в украинском информационном пространстве. Я думаю, что эта проверка нарушает базовые принципы Конституции украинского государства и, безусловно, это свидетельствует о том, что через пять лет после госпереворота не было сформировано правовое государство, не работают институты гражданского общества», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, давление на телеканал NEWSONE вряд ли ограничится одной лишь проверкой.

«Самое интересное, что украинские правоохранительные органы, которые на словах ратуют за соблюдение законов в этой стране, не занимаются проверкой угроз, которые поступали в адрес сотрудников телеканала в связи с проведением телемоста», — заключил эксперт.