Владелец NEWSONE ответил на обвинения в связях с российским банком

Владелец украинского телеканала NEWSONE Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал якобы связан с российским «Промсвязьбанком».

«Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NEWSONE с российским «Промсвязьбанком» является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

Козак отметил, что конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, как это заявлял генпрокурор.

«Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NEWSONE и владею 100% телеканала непосредственно», — добавил он.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE провести телемост с Россией.

Телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы.

Проведение эфира было запланировано на 12 июля.