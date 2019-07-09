На Украине назначена проверка NEWSONE из-за идеи телемоста с Россией

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение назначить внеплановую проверку телеканала NEWSONE из-за инициативы проведения телемоста с Россией.
На Украине назначена проверка NEWSONE из-за идеи телемоста с Россией
  • ©страница телеканала NewsOne в Instagram

Как сообщает РИА Новости, предложение назначить внеплановую проверку поддержали все члены регулятора.

Ранее стало известно, что комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной рады подготовит законопроект о запрете проводить телемосты с Россией.

8 июля телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал отмену телемоста Россия — Украина.

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