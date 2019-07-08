На Украине планируют законодательно запретить телемосты с Россией

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной рады подготовит законопроект о запрете проводить телемосты с Россией. Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

«Мы договорились с комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и страной-агрессором — Россией», — цитирует Парубия «Укринформ».

По его словам, проект может быть рассмотрен в четверг, 11 июля.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE провести телемост с Россией.

Телемост между Москвой и Киевом был запланирован на 12 июля.

Украинский телеканал принял решение отменить мероприятие из-за угроз физической расправы. При этом в ВГТРК заявили об отсутствии оснований для отмены.