NEWSONE осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста
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«Мы, члены Международного редакционного совета телеканала NEWSONE, решительно осуждаем факты беспрецедентного давления со стороны крайне правых радикалов и запугивания журналистов телеканала в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей», — говорится в тексте заявления.
На телеканале подчеркнули, что Украина уже долгое время лидирует в мире по количеству случаев насилия в отношении сотрудников СМИ.
При этом, по мнению NEWSONE, данные случаи не находят должной реакции со стороны официальных властей страны.
Ранее украинские СМИ сообщали, что поздно вечером 8 июля у офиса NEWSONE собрались около 100 человек с файерами с требованием отобрать у канала лицензию.
В связи с ситуацией вокруг отмены запланированного на 12 июля телемоста между Киевом и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников мероприятия в свою студию.
Подробнее о происходящем — в материале RT.