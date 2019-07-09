NEWSONE осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста

Украинский телеканал NEWSONE, отказавшийся от телемоста с «Россией 1» из-за поступающих в адрес его представителей угроз, осудил протестные акции у здания редакции в Киеве.

«Мы, члены Международного редакционного совета телеканала NEWSONE, решительно осуждаем факты беспрецедентного давления со стороны крайне правых радикалов и запугивания журналистов телеканала в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей», — говорится в тексте заявления.

На телеканале подчеркнули, что Украина уже долгое время лидирует в мире по количеству случаев насилия в отношении сотрудников СМИ.

При этом, по мнению NEWSONE, данные случаи не находят должной реакции со стороны официальных властей страны.

Ранее украинские СМИ сообщали, что поздно вечером 8 июля у офиса NEWSONE собрались около 100 человек с файерами с требованием отобрать у канала лицензию.

В связи с ситуацией вокруг отмены запланированного на 12 июля телемоста между Киевом и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников мероприятия в свою студию.

Подробнее о происходящем — в материале RT.