ВГТРК пригласил участников телемоста Россия — Украина в Москву

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В связи с ситуацией вокруг отмены телемоста между NEWSONE и российской стороной из-за поступающих в адрес украинских журналистов угроз телеканал «Россия 1» пригласил всех участников запланированного мероприятия в студию в Москве.
ВГТРК пригласил участников телемоста Россия — Украина в Москву
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Как отметили в ВГТРК, телемост задумывался для того, чтобы «простые люди... попытались... обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем».

Принимая во внимание указанные обстоятельства, руководство «России 1» пригласило всех участников телемоста в Москву в пятницу, 12 июля.

«Потому что убеждены: «Надо поговорить!» — добавили там.

Ранее украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы.

Проведение эфира было запланировано на 12 июля.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что анонсированный телемост является опасным предвыборным пиар-ходом украинских политиков, который может разделить страну.

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