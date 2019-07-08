СМИ: У офиса канала NEWSONE в Киеве проходит акция протеста

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В Киеве возле офиса телеканала NEWSONE, отменившего телемост с российскими коллегами из-за поступающих в адрес его представителей угроз, проходит акция протеста.
СМИ: У офиса канала NEWSONE в Киеве проходит акция протеста
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Об этом информирует «Громадське» в своём Twitter.

Отмечается, что у здания собрались около 100 человек с фаерами. По некоторым данным, они требуют отобрать у NEWSONE лицензию.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией вокруг отмены телемоста между NEWSONE и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников запланированного мероприятия в свою студию.

Подробнее о происходящем — в материале RT.

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