СМИ: У офиса канала NEWSONE в Киеве проходит акция протеста

В Киеве возле офиса телеканала NEWSONE, отменившего телемост с российскими коллегами из-за поступающих в адрес его представителей угроз, проходит акция протеста.

Об этом информирует «Громадське» в своём Twitter.

Отмечается, что у здания собрались около 100 человек с фаерами. По некоторым данным, они требуют отобрать у NEWSONE лицензию.

«Ідемо на телеміст!» — під офісом телеканалу NewsOne у Києві влаштували акцію протесту pic.twitter.com/fDfMEE28ON — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией вокруг отмены телемоста между NEWSONE и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников запланированного мероприятия в свою студию.

Подробнее о происходящем — в материале RT.