СМИ: У офиса канала NEWSONE в Киеве проходит акция протеста
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Об этом информирует «Громадське» в своём Twitter.
Отмечается, что у здания собрались около 100 человек с фаерами. По некоторым данным, они требуют отобрать у NEWSONE лицензию.
«Ідемо на телеміст!» — під офісом телеканалу NewsOne у Києві влаштували акцію протесту pic.twitter.com/fDfMEE28ON— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 июля 2019 г.
Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией вокруг отмены телемоста между NEWSONE и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников запланированного мероприятия в свою студию.
Подробнее о происходящем — в материале RT.