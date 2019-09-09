«Методы информационно-психологической войны»: зачем Киев рассчитывает распространить телевещание на Донбасс и Крым

Киевские власти собираются развивать телевещание в Крыму и в неподконтрольных регионах Донбасса и в ближайшее время введут в строй четыре телебашни. Об этом сообщил член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. В июле в офисе Владимира Зеленского также анонсировали планы запустить специальный русскоязычный телеканал. Ранее Киев пытался развивать подобные медийные проекты, однако они не имели успеха у аудитории. Как полагают эксперты, окружение президента Украины надеется «побороться за умы» жителей неподконтрольных территорий, однако не имеет понимания, как это сделать.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также Министерство информационной политики Украины разработали план по установке дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Две телебашни будут оборудованы в населённых пунктах Чаплинка и Чонгар (Херсонская область), ещё две — в Попаснянском районе (Луганская область) и в городе Горняк (Донецкая область). Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

Телевизионные мачты будут передавать сигналы на районы ДНР и ЛНР, расположенные в непосредственной близости от линии разграничения, а также на северную часть Крыма. Предполагается, что жители этих регионов получат возможность смотреть пять телеканалов: «UA: Первый», «UA: Культура», «UA: Крым», «UA: Херсон», «UA: Донбасс».

Сейчас, как утверждают украинские власти, на неподконтрольной Украине территории вещают телеканал UATV, который финансируется из бюджета Министерства информационной политики, и радиостанция «Армия FM» Минобороны Украины.

«Возвращение умов и сердец»

В беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько связал планы киевских властей распространить телевещание на ДНР, ЛНР и Крым с политикой по «возвращению умов и сердец», которую ранее объявил президент страны Владимир Зеленский.

«Киев пытается применять методы информационно-психологической войны. Украинские власти будут пытаться продвигать политическую пропаганду под видом развлекательного контента. Также они будут рассказывать жителям неподконтрольных территорий, что единственная причина, почему они плохо живут, — политика России», — предположил эксперт.

По его словам, «наверняка, будет демонстрироваться красивая картинка, как счастливые и богатые украинцы пользуются благами безвизового режима с Евросоюзом».

Владимир Зеленский выступает в Верховной раде

© president.gov.ua

20 мая во время инаугурационной речи в Верховной раде Зеленский заявил, что намерен положить конец войне в Донбассе и примирить украинцев. По его словам, граждане страны должны, подобно швейцарцам, уметь «счастливо жить друг с другом, несмотря на разногласия». Однако для этого, как считает президент, необходимо «вернуть сознание» людей, находящихся на неподконтрольных территориях.

«И Крым, и Донбасс — это наша украинская земля, где мы потеряли самое главное — людей. И сегодня мы должны возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами, знали — они не чужие, они наши, они украинцы», — сказал Зеленский, частично перейдя на русский язык.

Впоследствии команда главы государства анонсировала некоторые идеи по «борьбе за умы» русскоязычных.

29 июля заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко выступил с инициативой создания телеканала, который будет вещать для русскоязычных украинцев «по всему миру». Чиновник пояснил, что новое СМИ будет существовать за счёт государственного бюджета. При этом в своём эфире оно станет использовать «самый классный» контент частных телеканалов.

На следующий день госсекретарь Министерства информационной политики Артём Биденко сообщил, что на зарубежную аудиторию уже работает телеканал UATV. Правда, он уточнил, что 50% передач выходят на английском языке, остальная половина контента появляется в эфире на украинском, русском, крымскотатарском и арабском языках.

«Речь идёт о том, чтобы создавать несколько видов речи для разных целевых аудиторий. Одно из них — русскоязычное. В первую очередь, ориентировано на Крым и на восток Украины — в зону ООС (Операция объединённых сил. — RT), «серую зону» и дальше... С целевой аудиторией нужно говорить на языке, к которому она привыкла», — пояснил Биденко.

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Чиновник отметил, что у UATV преимущественно «информационно-новостная» направленность. На новом канале, как он считает, имеет смысл расширить развлекательный контент, показывать больше сериалов и ток-шоу.

Между тем председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания раскритиковал идею учреждения нового государственного телеканала для русскоязычных. Он отметил, что лица, которые будут его создавать, неизбежно столкнутся с множеством технических и финансовых проблем. Успешный медийный проект, наподобие RT, по мнению Аласании, обойдется украинской казне в миллиарды долларов.

«Международный» проект, как они (члены офиса Зеленского. — RT) его называют, — это многолетняя работа по проникновению в кабельные сети, потому что в эфирную часть их никто не пустит. Если же речь идёт о спутниковом ТВ, один подсчёт бюджета займет несколько месяцев», — цитирует Аласанию украинское издание Strana.ua.

2 сентября министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что, по его мнению, властям не следует торопиться с созданием русскоязычного телеканала. Глава ведомства призвал сначала сформулировать цели, которые намерено достичь украинское руководство, и определить, какие ресурсы потребуются для реализации проекта.

Предыдущие попытки киевских властей развивать проекты в сфере иновещания оказались неудачными. В августе 2014 года медиахолдинг «1+1 Media» (принадлежит Игорю Коломойскому) запустил информационный канал Ukraine Today, который должен был «стать голосом страны на международное сообщество». Однако в апреле 2016 года он прекратил эфирное вещание.

Продюссер Ukraine Today Татьяна Пушнова

Генеральный директор «1+1 Media» Александр Ткаченко объяснил это решение нехваткой финансов. Однако, как полагают эксперты, истинная причина закрытия Ukraine Today заключалась в чрезвычайно низких рейтингах.

В 2017 году такая же судьба постигла ещё один проект по «борьбе за умы» — социальную сеть Ukrainians, которая, как предполагалось, станет альтернативой запрещённому Петром Порошенко сервису «ВКонтакте». В общей сложности соцсеть функционировала менее четырёх месяцев.

Наиболее жизнеспособным проектом оказался портал Stopfake.org, запущенный 2 марта 2014 года для якобы анализа «такого явления как кремлёвская пропаганда». Организацию финансируют зарубежные фонды и европейские власти. Тем не менее Stopfake не пользуется популярностью у аудитории. В среднем ролики журналистов на YouTube набирает чуть более тысячи просмотров.

«Люди хотят прекращения войны»

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с RT предположил, что идея офиса Зеленского о запуске нового телеканала на русском языке не будет реализована. Эксперт полагает, что в администрации президента нет понимания того, каким способом завоевать «сознание» жителей неподконтрольных районов Донбасса.

«Если у команды Зеленского есть желание бороться за умы русскоязычных, то для этого необходимо говорить на их языке. А это можно делать без запуска специального телеканала и развития телевещания на неподконтрольные территории», — подчеркнул эксперт.

Как отмечает Погребинский, если руководство страны всё же создаст русскоязычный канал, то сложно понять, как он будет функционировать. Маловероятно, что он выдержит конкуренцию как с украинскими, так и с российскими каналами, добавил эксперт.

В свою очередь, Богдан Безпалько отметил, что вложения в пропаганду на русском языке с точки зрения господствующей на Украине идеологии являются очевидным парадоксом. Тем не менее политолог не исключает, что Киев будет спонсировать новые медийные проекты. Подобный подход близок Зеленскому и его окружению, которое пробилось в большую политику из телевизионной среды и шоу-бизнеса.

«Я думаю, что президент не зря подтянул во власть своих бывших коллег. Их сотрудничество может перейти в новый формат и сопровождаться «освоением» бюджетных средств на различные медийные кампании. И опыт предыдущих провальных проектов новые власти смущать не будет», — сказал Безпалько.

По мнению эксперта, «украинскому обществу сейчас не нужна новая порция антироссийской пропаганды или шоу с разоблачением «кремлёвских фейков». Люди хотят прекращения войны, снижения тарифов, подъёма экономики, пояснил Безпалько.