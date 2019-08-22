«Спрашивать Украину никто не будет»: в России ответили на слова Зеленского об условиях возвращения РФ в G8

Возвращение России в любого рода международные структуры не зависит от позиции Украины, заявили в Госсовете Крыма, комментируя слова Владимира Зеленского об условиях возвращения РФ в G8. А в Совфеде назвали «плохой политикой» предъявление требований по этому вопросу. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила украинскому лидеру, что это Москва ожидает реальных сигналов от Киева по целому ряду вопросов. Ранее Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сочли уместным присоединение РФ к участникам нынешней «Большой семёрки». При этом Владимир Путин напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от этого формата и ждёт партнёров в гости.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему Москве обменять Крым на место в G8, с пожеланиями. По её словам, украинскому лидеру «подсунули бессмысленный набор букв» и Зеленский неправильно использовал термины «дипломатия» и «повестка дня».

Кроме того, Захарова отметила, что, если президент Украины подразумевает под «высокой дипломатией» международные площадки, то наивысшей из них является Совбез ООН, в котором Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики.

«Не надо обижать центральный орган Организации Объединённых Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно, Украина обязана их выполнить», — напомнила официальный представитель МИД РФ.

Она также заметила, что «сигналов» ждут именно от Киева — и «в реальности, а не соцсетях».

«Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы вы, опять же по-братски, хотели нас потроллить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», — заключила Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Пресс-служба президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook рассказал о мерах, которые якобы должна принять Россия, если хочет «вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».

По его словам, настоящим серьёзным сигналом миру станет «возвращение Крыма» (воссоединившегося с Россией после референдума 2014 года, на котором за это проголосовали большинство жителей полуострова). Во-вторых, завершение конфликта в Донбассе (при этом российская сторона неоднократно указывала, что является посредником, а не стороной, участвующей в конфликте). В-третьих, освобождение украинских граждан, отбывающих тюремные сроки в России за совершение различных преступлений (которых при этом Украина продолжает называть «политическими заключёнными», хотя Москва не раз опровергала подобные заявления). Речь идёт, в том числе, и о моряках, участвовавших в организованной Киевом провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

«Благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета», — заключил Зеленский.

«Сомнительный статус на национальные интересы не меняем»

Неправомерными по определению являются попытки выставить России условия для возвращения в G8, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Если «семёрка» хочет остаться в своём нынешнем составе — без России и Китая, вызывая всё меньше интереса в мире, то это её выбор. Но ей следует понять: выставление условий России — плохая политика», — написал сенатор в Twitter.

Как заметил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, Россия никогда не выпадала из формата «высокой дипломатии», а возвращение страны в те или иные международные структуры не зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

«Спрашивать Украину в этих международных структурах тоже никто не будет. Украина — это не субъект международных отношений, это исключительно объект. В настоящие время это антироссийский проект, формируемый на протяжении пяти лет, с точки зрения её внешних проявлений. Прошедшие пять лет показали, что путь, который выстраивается между нашей страной и различными международными структурами, между Россией и рядом стран мира в формате санкций и конфронтации ввиду произошедших пять лет назад событий, — безусловно, путь тупиковый. И сегодня мы видим, что многие международные структуры, многие страны ищут всё новые и новые «окна возможностей» для налаживания отношений с Россией», — заметил Ганжара в беседе с RT.

По его словам, вопрос возвращения России в G8 остаётся открытым, поскольку Москва и так играет очень важную роль в международных отношениях.

«В этом ключе, конечно же, у Украины сегодня возникает серьёзная истерия. Поскольку они видят, что, став разменной монетой в руках определённых внешних сил пять лет назад, сегодня они рискуют быть разменянными. А будет ли Россия в G7 или G8, от этого роль и влияние нашей страны на положение дел в мире никоим образом не изменится», — пояснил парламентарий.

По словам депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека, возвращение России в G8 — это не вопрос жизни и смерти.

«Россия уже пять лет живёт без модной тусовки G8 и возвращаться в неё на условиях полной капитуляции не собирается. Если мы G7 нужны как партнёр, то пусть отбросят в сторону территориальные претензии к нашей стране по поводу Крыма, а если им нужна ещё одна «шестёрка» — то они ошиблись адресом. Мы сомнительный статус на национальные интересы не меняем», — заметил депутат в разговоре с RT.

Напомним, что 19 августа во французском Форте Брегансон прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Во время пресс-конференции глава государства оценил возможность возобновления формата «Большой восьмёрки».

«Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмёрку» в своё время, и наши партнёры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждём в гости наших партнёров уже в рамках «семёрки», — отметил Путин.

Макрон отметил, что вопрос возвращения России в G8 зависит от разрешения кризиса на Украине, но позднее добавил, что участие РФ в «группе восьми» было бы уместным в дальнейшем. Его позицию также поддержал президент США Дональд Трамп. По его мнению, целый ряд вопросов было бы легче обсуждать, если бы РФ находилась в G8. При этом Трамп считает, что российскую сторону исключили из этого формата, поскольку Владимир Путин «обыграл» предыдущего американского президента Барака Обаму.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что Россия была отстранена по «определённым причинам», а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что участникам G7 «ещё только предстоит найти доводы» в пользу возвращения России.