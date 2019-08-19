«Фабрикация улик»: что стоит за публикацией британских СМИ об «участии» России в боях под Иловайском

Исследователи из британской группы Forensic Architecture нашли «доказательства» участия ВС России в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишут британские СМИ. Сведения были получены с помощью нейросетей и просмотров роликов на YouTube. Как устанавливалась их подлинность, не сообщается. Исследование проведено по просьбе правозащитников, представляющих группу добровольцев, воевавших на стороне ВСУ. Военные рассчитывают получить компенсации от России в Европейском суде по правам человека. Эксперты считают, что подобные действия можно расценить как фабрикацию улик.

Британская организация Forensic Architecture собрала материалы, якобы доказывающие участие российских вооружённых сил в боях под Иловайском на Украине в 2014 году. Об этом написала газета The Guardian, которая также опубликовала видео с представленными материалами.

В публикации издания утверждается, что Forensic Architecture собрала спутниковые снимки якобы «российских военных конвоев», а также несколько изображений танков Т-72Б3. Британские исследователи утверждают, что эти танки состояли на вооружении только у ВС России.

Комментируя находки британских правозащитников и исследователей, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что в боях под Иловайском в 2014 году принимали участие только подразделения ополченцев, укомплектованные трофейной украинской техникой.

«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс. Трофейная техника применялась», — приводит слова Басурина Интерфакс.

Эдуард Басурин отметил, что танки Т-72, на которые обратили внимание британские исследователи, состоят и на вооружении ВСУ.

«На вооружении украинской армии находились различные виды танковой техники, включая Т-72 и Т-80. На территории Донецкой области было несколько складов с такой техникой, например под Артёмовском. И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль», — отметил Басурин.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил в разговоре с RT, что такие информационные поводы можно оценить как подготовку к истории, схожей с делом об отравлении Скрипалей.

«В западном обществе на протяжении пяти лет СМИ укореняли стереотипы, что Украина воюет с Россией, а не ведёт внутреннюю гражданскую войну. Теперь с помощью данного исследования на эти стереотипы можно наложить «доказательства» сомнительного свойства. Это создаст впечатление, что Россия виновна в тех действиях, ответственность за которые несёт руководство Украины. Они пытаются отвести внимание от ситуации, в которой руководство Украины оказалось в 2014 году и в которой находится до сих пор», — отметил политолог.

Эти действия можно расценить как «фабрикацию улик», добавил Алексей Мухин.

«Надеюсь, что российские юристы, представляющие интересы государства, отреагируют соответствующим образом и вчинят встречный иск на основании этой фабрикации», — подчеркнул эксперт.

Правозащитный подряд

Своё исследование Forensic Architecture провела по заказу Европейского центра защиты прав человека, который будет представлять «добровольцев», воевавших на стороне ВСУ. The Guardian пишет, что иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) собираются подать 25 участников добровольческого батальона «Донбасс», принимавших участие в боях под Иловайском на стороне киевских властей. Они утверждают, что попали в плен к людям, «как они считают, из регулярного соединения российской армии».

Разбитый танк на дороге в Иловайск

AFP

© FRANCISCO LEONG

Те якобы передали украинских добровольцев представителям непризнанных республик. Утверждается, что там они «подвергались пыткам и принудительному труду». Теперь добровольцы хотят привлечь Россию к ответственности и взыскать компенсации через ЕСПЧ.

В этом им и будет помогать Европейский центр защиты прав человека (EHRAC) — группа, которая была основана в 2003 году для партнёрства с российским правозащитным центром «Мемориал» в подаче первых жалоб, касающихся чеченского конфликта.

«Мемориал» до сих пор остаётся одним из наших ключевых партнёров, а конфликты на территории бывшего Советского Союза — главной темой нашей специализации, опыт в которой завоевал нам повсеместное признание. Кроме проектов в России, мы также тесно сотрудничаем с адвокатами и правозащитниками в Грузии, Азербайджане, Армении и на Украине в области насущных проблем с правами человека», — говорится на официальном сайте организации.

В программном заявлении организации отмечается, что она базируется в Лондоне и является частью юридического факультета Мидлсекского университета.

Технологические решения

Так как Россия отрицает своё участие в конфликте на востоке Украины, EHRAC нужны веские доказательства для подачи иска в ЕСПЧ, отмечают представители организации.

Также по теме «Высшая степень достоверности»: как доказательства Минобороны РФ могут повлиять на ход расследования крушения MH17 Минобороны России представило доказательства вины Вооружённых сил Украины в крушении малайзийского Boeing 777, который был сбит в июле...

Чтобы получить доказательства, Forensic Architecture применила технологию машинного обучения или нейросеть, с помощью которой были отсмотрены около 2,5 тыс. часов видеозаписей на YouTube, якобы имеющих отношение к боям под Иловайском, сообщает The Guardian. Программа выбирала кадры, где «была высокая вероятность появления танка», которые затем направлялись исследователям.

«Доказательства российского военного участия должны быть как можно более убедительными», — приводит The Guardian слова юридического директора Европейского центра защиты прав человека Джессики Гаврон.

Однако о том, как устанавливалась принадлежность роликов к событиям 2014 года, а также их подлинность, исследователи не сообщили. На кадрах, опубликованных The Guardian, видно, что в своём исследовании Forensic Architecture использовала и материалы скандально известной «экспертной» организации Bellingcat, выводы которой уже неоднократно опровергались Минобороны России.

«Голословные обвинения»

В Народной милиции ДНР заявили, что материалы Forensic Architecture не соответствуют действительности.

«Запад не оставляет попыток втянуть Россию в конфликт в Донбассе, заявляя о якобы присутствии здесь российских военных и техники. Однако за пять лет, кроме голословных обвинений, никаких доказательств предоставлено не было», — приводит РИА Новости слова замначальника управления Народной милиции ДНР.

Ополченцы Донецкой народной республики в Иловайске

РИА Новости

© Геннадий Дубовой

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT отметил, что появление подобных информационных поводов связано со сменой власти на Украине, которой Запад хочет придать необходимый курс.

Также по теме «Открыто укрепляют свои позиции»: в Донбассе заявили о наращивании численности ВСУ в регионе Вооружённые силы Украины нарушают Минские соглашения и укрепляют свои позиции рядом с объектами ДНР, заявили в самопровозглашённой...

«Когда на сегодняшний день появилась некая возможность изменений в отношении непризнанных республик ДНР и ЛНР в связи с выбором нового президента, стали бередить старые раны, пытаясь их наполнить новой информацией. Информацией, связанной с тем, что якобы Россия виновата в этом конфликте, поэтому новый президент Зеленский должен проводить политику, которую проводил предыдущий президент, хотя в принципе он в своей предвыборной риторике делал акцент на то, что прекратит вооружённое противостояние», — отметил эксперт.

Украина уже практически потеряла свою самостоятельность в социальном, политическом и военном плане, считает Андрей Кошкин.

«И теперь остаётся только умело дёргать за верёвочки, чтобы добиваться желаемого результата от марионеточного правительства марионеточного государства — Украины. Наверное с этим связаны подобные снимки и так далее. Они бы лучше показали, как произошла трагедия МН17 над Донбассом, а то никто снимки не предоставляет, никаких расследований объективных не ведут, не берут даже во внимание российский опыт расследования. Так что подобного рода вбросы — скорее всего, сиюминутный политический заказ, который должен обеспечивать управляемость Украины из-за рубежа», — заключил эксперт.