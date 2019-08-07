В ЛНР прокомментировали заявление Зеленского о необходимости встречи по Донбассу

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении связаться 7 августа с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы договориться о срочной встрече по поводу Донбасса.

«Нормандский формат — вполне реанимируемая и достаточная площадка для урегулирования конфликта, но только при условии, что украинская сторона будет готова в полном объёме выполнить Минские соглашения», — сказал Мирошник.

Он напомнил, что на данный момент нормандский формат не собирался почти три года, по крайней мере на уровне саммита глав государств, и произошло это из-за невыполнения ключевых договорённостей, достигнутых ранее.

Как считает Мирошник, нормандский формат маловероятен, пока не будет реального компромиссного проекта, на котором могут сойтись все четыре стороны.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что предложения Зеленского носят противоречивый характер.

«Позиция Германии, позиция Франции и позиция России очевидны. Например, мы выступаем за продолжение нормандского формата, причём его основной целью считаем урегулирование конфликта в Донбассе. И пока только позиция Зеленского не до конца понятна», — сказал эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что выступает за проведение встречи в нормандском формате в ближайшее время.

Он также сообщил, что провёл 7 августа телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.

Кроме того, 7 августа Зеленский провёл совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе.

Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.