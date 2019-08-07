Зеленский намерен договориться с Меркель о срочной встрече

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении связаться 7 августа с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы договориться о срочной встрече по поводу Донбасса.
Зеленский намерен договориться с Меркель о срочной встрече
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«Первый звонок у меня был с президентом России Путиным, второй у меня будет уже из Турции с президентом Макроном… Также хочу связаться сегодня с Меркель и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате», — сказал он во время брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина».

Зеленский отметил, что выступает за проведение встречи в нормандском формате в ближайшее время.

Ранее Зеленский сообщил, что провёл 7 августа телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.

7 августа Зеленский провёл совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе.

Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ.

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