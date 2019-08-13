В Донбассе рассказали о росте напряжённости на линии соприкосновения

Короткая ссылка
Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило об обстрелах со стороны армии Украины.
В Донбассе рассказали о росте напряжённости на линии соприкосновения
  • Reuters

«Мы продолжаем отмечать усиление напряжённости на всей линии боевого соприкосновения», — цитирует РИА Новости представителя ведомства. 

Он добавил, что с начала текущих суток украинская сторона произвела 16 обстрелов территории республики.

Также об обострении ситуации на линии соприкосновения сообщили в самопровозглашённой Луганской народной республике.

«С начала текущих суток противник шесть раз нарушил режим прекращения огня», — сказал журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили о перегруппировке ВСУ в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить