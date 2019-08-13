В Донбассе рассказали о росте напряжённости на линии соприкосновения

Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило об обстрелах со стороны армии Украины.

«Мы продолжаем отмечать усиление напряжённости на всей линии боевого соприкосновения», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Он добавил, что с начала текущих суток украинская сторона произвела 16 обстрелов территории республики.

Также об обострении ситуации на линии соприкосновения сообщили в самопровозглашённой Луганской народной республике.

«С начала текущих суток противник шесть раз нарушил режим прекращения огня», — сказал журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили о перегруппировке ВСУ в Донбассе.