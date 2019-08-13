В ЛНР заявили о перегруппировке сил Киева в Донбассе

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Украинские силовики ведут перегруппировку сил в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР заявили о перегруппировке сил Киева в Донбассе
  • © Геннадий Дубовой
  • РИА Новости

«Противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Филипоненко, в район подконтрольных Киеву населённых пунктов Счастье и Райгородка прибыли несколько БТР-70 и БТР-4.

«Зафиксировано прибытие в район населённого пункта Рубежное трёх зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10» и семи 120-мм самоходных миномётов 2С9 «Нона-С», — добавил он.  

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что ВСУ нарушают Минские соглашения и укрепляют свои позиции рядом с объектами республики.

Как отмечали в Народной милиции ДНР, ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации.

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