В ЛНР заявили о перегруппировке сил Киева в Донбассе
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- РИА Новости
«Противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции», — приводит РИА Новости его слова.
Как отметил Филипоненко, в район подконтрольных Киеву населённых пунктов Счастье и Райгородка прибыли несколько БТР-70 и БТР-4.
«Зафиксировано прибытие в район населённого пункта Рубежное трёх зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10» и семи 120-мм самоходных миномётов 2С9 «Нона-С», — добавил он.
Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что ВСУ нарушают Минские соглашения и укрепляют свои позиции рядом с объектами республики.
Как отмечали в Народной милиции ДНР, ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации.