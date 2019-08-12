В ДНР заявили о риске очередного витка эскалации в Донбассе

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что ситуация в Донбассе находится на грани очередного витка эскалации.
В ДНР заявили о риске очередного витка эскалации в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам всё сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и посёлков «нарушением перемирия». Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников», — сказал он.

Безсонов заявил, что мировому сообществу необходимо обратить пристальное внимание на действия украинской стороны по уничтожению народа Донбасса.

«В настоящее время мы находимся на грани очередного витка кровопролития, и только решительные действия международных организаций и общества могут его остановить», — добавил он.

Ранее в ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ у фильтровальной станции.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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