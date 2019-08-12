В ДНР заявили о риске очередного витка эскалации в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам всё сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и посёлков «нарушением перемирия». Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников», — сказал он.
Безсонов заявил, что мировому сообществу необходимо обратить пристальное внимание на действия украинской стороны по уничтожению народа Донбасса.
«В настоящее время мы находимся на грани очередного витка кровопролития, и только решительные действия международных организаций и общества могут его остановить», — добавил он.
Ранее в ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ у фильтровальной станции.
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Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.